¿Es ‘Beautiful Love (Free fire)’ el adelanto de un nuevo disco de Justin Bieber?

Desde que Justin Bieber comenzó su relación con Hailey Baldwin y 'sentó la cabeza' el músico canadiense se ha convertido en una fuente casi inagotable de música. Lo pudimos comprobar con el lanzamiento de Changes en 2020 y poco después con la llegada de Justice (2021). Dos discos en apenas dos años que se completaron con el lanzamiento de varias ediciones especiales con canciones nuevas. Y parece que pronto podríamos tener buenas noticias del solista.

De momento se trata de informaciones no contrastadas que el entorno del artista deja caer en medios especializados estadounidenses. Pero el paso definitivo llegó hace un par de semanas con el estreno en las plataformas online de su nueva canción: Beautiful Love (Free fire).

El realidad fue un estreno 'sui generis' porque en realidad el canadiense ya había presentado la canción en directo durante un concierto virtual exclusivo para la plataforma Free fire (sí, la misma que da parte del título a la canción). Y lo que podía ser algo anecdótico como el debut de una nueva canción dentro del gigantesco trabajo compositivo de Justin Bieber podría haber sido en realidad la tarjeta de presentación de una nueva aventura musical.

Como decimos, nada oficial ni confirmado, pero según su entorno la manera del canadiense de seguir disfrutando de su pasión, la música, mientras sigue batallando contra la enfermedad que le ha alejado de los escenarios. Con su gira Justice World Tour teniendo que ser suspendida en dos ocasiones por los estragos que le causó el síndrome de Ramsay-Hunt.

De hecho, el intérprete se despedía de las giras mundiales durante un tiempo en su comunicado oficial: "A principios de año, hice pública mi lucha conta el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parte de la cara. Como consecuencia de esta enfermedad, no pude terminar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar seguir con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía al público de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar".

En ese plan de descanso y mejora está, como no podía ser de otra forma, visitar su estudio de grabación para dar rienda suelta a las canciones que llevan dentro y que formarían parte de su nuevo álbum de estudio, el séptimo de su carrera. De momento se trata solo de una declaración de intenciones sin fecha fijada de lanzamiento, ni posibles colaboradores, ni listado de temas... El primer paso ya lo ha dado con Beautiful love (Free fire) y ahora solo queda esperar...