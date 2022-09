Taylor Swift anuncia un nuevo track de su próximo disco: ‘Midnight Rain’

Taylor Swift está que no para, no para, no para. Una noche más se ha trasladado a TikTok, y a sus redes sociales, para continuar con el plan que sigue a rajatabla desde el 21 de septiembre: desvelar por un juego de azar el orden y los títulos que componen el tracklist de Midnights.

La cuarta entrega de Midnights Mayhem With Me nos ha aportado una canción más que esperar con gran expectación. Se llama Midnight Rain y, seguramente, nos haga llorar antes de quedarnos dormidos alguna de esas noches que la tristeza nos visite.

Este nuevo tema ocupará el puesto número 6 en el listado de canciones y, su título, no solo se añade a las que ya conocemos (Question...?; Vigilante Shit y Mastermind) sino que también agrega una nueva teoría loca en la incansable labor de los fans por buscar (y encontrar) posibles easter eggs.

Algunas que ya están formulando los fans es que la siguiente bola que cante la intérprete de Fearless será el track 1. Si nos fijamos bien, la fuerza y voluntad del destino empezó por el último track y estos últimos han venido seguidos. Si dijera el título que abre su próximo disco, dejaría 8 canciones de margen sin descubrir de forma simétrica (4 espacios en blanco arriba y otros 4 abajo, respectivamente).

Otros se han fijado en la cantidad de vueltas que ha dado el bombo antes de soltar la pelota. ¿Tendrá algo que ver? Sea como esa, toca esperar. ¿Cuál es tu teoría favorita?

Tracklist de Midnights hasta ahora