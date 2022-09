Taylor Swift descubre el título de una nueva canción de ‘Midnights’ sembrando una duda entre sus fans

En su propósito por desvelar el tracklist de Midnights a través de un juego de azar, Taylor Swift continúa reuniendo a sus fans en torno a la medianoche para anunciar el título de una nueva canción. Después del track 13 y 11, ha salido el número de la suerte por antonomasia.

Desde la misma localización, ha dado de nuevo la bienvenida a una nueva entrega de Midnights Mayhem with Me, el episodio 3 concretamente. Esta vez, sin la compañía de Meredith -una de sus gatas-, la artista ha girado la manivela del bombo y ha descubierto el 7, que tendrá el escueto nombre de Question...?

Question...? acompañará a Mastermind y Vigilante Shit en ese repaso por las 13 noches de insomnio que el próximo 21 de octubre presentará la cantante de Pensilvania. Entre las curiosidades que conocemos de este nuevo proyecto, una de ellas es que será la primera vez, en toda la discografía de Taylor Swift, que el nombre de un track llevará una palabra malsonante ("shit") en el título. Otra es que habrá un total de seis temas con contenido explícito. Esto es, términos catalogados como palabrotas, así como que el disco entra dentro del pop, un género al que nos tiene más que acostumbrados.

Y como nada de lo que ha hecho Taylor a lo largo de su carrera ha ocurrido de manera fortuita, sus seguidores no han podido evitar buscar easter eggs y señalar, por ejemplo, que en la descripción, la artista ha escrito "Meee", al igual que la cuenta oficial de novedades, Taylor Nation, ha contestado al TikTok con un comentario de lo más misterioso: "No Answer. Just Question...?". Del mismo modo, muchos coinciden en que los puntos suspensivos les da vibras relacionadas con ...Ready For It? uno de los temas de Reputation.

Taylor Swift rechazó actuar en la Super Bowl 2023

Antes de que se conociera el nombre de Rihanna como la artista oficial de la Super Bowl 2023, diferentes fuentes apuntaban en la dirección de Taylor Swift. Y varios medios contaron que fue la primera opción para actuar en uno de los eventos musicales y deportivos más importantes del año. Diferentes evidencias en forma de acuerdos publicitarios lo dejaban bastante claro.

Sin embargo, la autora de Folklore rechazó la propuesta de actuar en el descanso de la final de la NFL, entre otros motivos, porque primero quiere terminar de regrabar sus primeros seis discos; de momento, solo ha republicado dos Taylor Version: Fearless y Red. De este modo, Riri protagonizará el mejor regreso a la música (y el mejor plan B) de todos los tiempos.