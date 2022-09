Dani Martín culpa a "las canciones" de su aumento de peso

El éxito que Dani Martín ha ido cosechando durante su carrera profesional es indudable. No solo por la cantidad de 'sold out' que ha colgado en sus diferentes giras, sino porque esto le ha llevado a ser uno de los artistas que consigue colarse año tras año en los grandes premios de LOS40 Music Awards.

Este martes, el cantante se desplazaba hasta Palma para asistir a la cena de los nominados. Antes de disfrutar de una noche de risas, diversión y alguna que otra copita de vino, pasó por la alfombra roja y habló con los medios allí presentes.

Sorprendido por seguir formando parte de estos premios después de que hayan pasado tantos años desde que fue nominado por primera vez, Dani tiene claro que todo es gracias a las canciones que "son las que nos traen aquí cada año".

El cantante aprovechó para hablar de su última gira Qué caro es el tiempo, un show con el que se ha sentido más vivo que nunca y en el que está disfrutando como un niño pequeño. Además, esto le ha llevado a estar nominado a Mejor gira, Mejor artista en directo y también a Mejor álbum, por su último trabajo No, no vuelve.

Sobre engordar o adelgazar

Con el paso del tiempo, no solo su estilo musical ha ido cambiando desde que lo conocimos en El Canto del Loco, grupo que formó junto a sus amigos y algunos miembros de su familia, sino que también su perspectiva respecto a algunas cosas banales de la vida. Por ejemplo, su físico.

En los últimos meses han sido numerosas las ocasiones en las que se le ha juzgado por haber cogido algún kilo que otro. Sin embargo, manteniendo su postura pasota ha admitido que esto no es algo que le importe y que se encuentra mejor que nunca.

Ahora ha vuelto a pronunciarse en sus Stories de Instagram sobre este tema con el mismo humor que siempre: "Os quería contar que he adelgazado por si me encontráis por la calle", empezaba diciendo. Tan natural como siempre, Dani ha confesado que "la gira que más gordo he estado y la gira en la que más ticket he vendido en mi vida" afirmaba haciendo responsable a "las canciones" de este cambio de peso. "Da igual el peso y lo demás, por salud es mejor estar bien que obeso", decía, afirmando que él lo que ha estado es "inflamat".

Tras más de 20 años de carrera artística, Dani tiene claro que si la gente sigue yendo a sus conciertos no es por ser muy guapo ni por ir bien vestido, sino "por otras cosas".