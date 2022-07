La gira más especial en los 22 años de carrera de Dani Martín y su consejo para la felicidad

La gira española de Dani Martín nos sigue dejando interesantes curiosidades, anécdotas, reflexiones... que el artista comparte tras cada show en sus redes oficiales. De lo que le pasó en algunas giras anteriores, su primer directo en un festival, su conciertazo en Bilbao con Fito hemos pasado esta semana a una confesión muy emocionada por parte del intérprete sobre lo que le está pasando en el tour más especial de toda su carrera. Y son ya 22 años sumando la etapa de El Canto del Loco y ahora en solitario.

"Está siendo una gira muy especial. Fíjate que llevo 22 años haciendo giras... Estoy cantando desde otro lugar, como con más aplomo. El estar haciendo boxeo antes de cada concierto hace que tu cabeza este concentrada en lo que vas a hacer. Tenemos un equipo increíble: desde el catering, a los conductores, a las personas que hacen que cuando lleguemos al camerino esté perfecto para que sintamos el lugar como si fuera nuestra casa. Nuestros backliners, nuestro jefe de producción, toda la gente de audio, de video... Muy pocas veces se da la historia de que todo funcione como un reloj suizo. Hoy me decía Bori, nuestro ingeniero de sonido, que se nos nota todos a una. Notas como la gente tiene ganas de vivir, vienen a participar. Estar media hora, después del boxeo, calentando con la banda, me genera como una energía en grupo para lo que viene después, ¿no?, que es que todos estamos a una..." ha explicado en su perfil oficial el vocalista.

Un agradecimiento de lo más emotivo a toda la gente que compone su tour, que no suele verse desde el escenario pero que son casi tan imprescindibles como el propio Dani Martín. Y en ese agradecimiento también se incluye el público del que confiesa que nota con ganas de disfrutar más que nunca. Un efecto de la pandemia.

Y precisamente sobre la vida post-pandemia, el solista también ha querido dejar en sus redes un consejo para la felicidad del día a día. El solista avisa, por si las moscas, que no se trata de una crítica a nada ni a nadie sino simplemente su fórmula para disfrutar de la vida.

"Entre fotos de barcos, cuerpos esculpidos, comidas impagables, champagneras a tutti, filtros y más filtros, fiestas exclusivas, sonrisas perennes, pulseras brillantes de acceso a áreas VIP, aviones privados, consejos estéticos sobre cómo mejorar tu abdomen, parejas idílicas siempre sonrientes, amistades de dudosa conveniencia, tontería a tope y mucho autotune en la vida: aquí os dejo mi posado del verano" empieza explicando Dani Martín junto a una imagen en la que se le ve tirado en la arena junto a bolsas de basura en la parte trasera de un chiringuito de playa y sobre una carretilla amarilla.

"No estaba borracho ni con una copa de más, pero podría haberse dado el caso. Ayer, ahí en ese momento, llorábamos de risa mis 3 amigos y yo. En la parte de atrás de un chiringuito, transportándonos en nuestra carretilla amarilla y tirados por el suelo. Creo que, a veces, nos sobran el 99% de las cosas que tenemos o deseamos tener; a mí, el primero. Y que la risa, la buena compañía y hacer el anormal con salud y humor es lo que más feliz me hace" continúa escribiendo el madrileño. Un mensaje claro: para pasárselo bien no hace falta drogas, alcohol ni lujos: solo ganas de pasárselo bien.

"Pon una carretilla amarilla en tu vida, unas anécdotas, quítale tontuna al asunto y recupera esos momentos mágicos como cuando jugábamos a tirar piedras o con un balón, las manos sucias todo el día, las fiestas del pueblo. Yo vengo de ahí. Que no digo que ir en barco sea malo, ni comer de puta madre ni darse caprichos, no vayáis por ahí… ya sabéis a lo que me refiero: a que necesitamos menos tontería para partirnos la caja a diario. Yo el primero, y así fue ayer. Fin" termina confesando el músico sobre el que, probablemente, haya sido uno de los mejores días de su nueva vida.

¿Y vuestra carretilla amarilla?