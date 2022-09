Miley Cyrus arrasa con la versión homenaje a Taylor Hawkins: “Mi amigo, mi ídolo...”

La industria musical estadounidense se está despidiendo sobre el escenario de Taylor Hawkins. El batería, tristemente fallecido de Foo Fighters, recibió un concierto tributo en Los Ángeles en el que muchos artistas le rindieron homenaje sobre el escenario. Una de las invitadas fue Miley Cyrus que volvió a hacer lo que mejor se le da: arrasar cada vez que pisa un show.

La versión homenaje de Miley a Taylor es sencillamente bestial y quiso dejar constancia del honor que fue para ella recordar así a su amigo y vecino: "Una petición personal de la misma leyenda. #TaylorHawkins mi amigo, mi ídolo.... Mi vecino. Creciendo en una granja nunca pude ver la luz de otra casa cerca, pero vivir junto a Taylor durante los años que estuve en LA fueron algunos de los momentos más divertidos de mi vida. Extraño tanto a Taylor como todos los demás. Fue un honor celebrarlo anoche y actuar con @defleppard 🖤 ¡Fui tan afortunada de haberlo conocido no sólo como una superestrella, sino de haber pasado tiempo viéndolo simplemente ser un padre y un marido! ¡Anoche fue la forma más especial de recordar a la persona MÁS especial! @foofighters para siempre 🦅"

Su paso por el escenario fue aclamado por el público que reconoció su talento para dar forma, junto a Def Leppard, a una de las canciones más conocidas del baería como parte de Foo Fighters. Así recordar Miley Cyrus ese momento: "En memoria de Taylor Hawkins 🦅 @foofighters @defleppard #PatrickWilson".

Con sus gafas de sol negra a juego con un vestido corto ceñido, la ex Hannah Montana dijo adiós a su compañero de profesión y de barrio junto a otros grandes de la industria musical como Chevy Metal, The Coattail Riders, Kesha, Greg Kurstin, Mark Ronson, Andrew Wyatt, The Darkness, John Paul Jones, Mötley Crüe, Nancy Wilson, P!nk, The James Gang, Queens Of The Stone Age, Elliot Easton of The Cars, Steward Copeland, Sebastian Bach, Geezer Butler, Lars Ulrich, Krist Novoselic, Taylor Momsen, Soundgarden, Wolfgang Van Halen, Rush, Queen...

Una nueva versión que se une a la mochila de las covers rock con las que nos viene sorprendiendo en los últimos tiempos. Y todo ello gracias al cambio de voz que experimentó después de someterse a un tratamiento médico por unos problemas en las cuerdas vocales.

Así recordaba Miley el incidene durante su visita al show de Howard Stern: "Lo primero mi voz, que si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente porque el incendio me dejó realmente traumada. Cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo. Por ejemplo, tenía Polaroids de Elvis que logré que me regalaran las abuelas de un par de amigos. Tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio... Cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Y al tratar de volver a reconstruir eso, en lugar de decir ‘Oh, la naturaleza hizo algo que no pude hacer por mí misma; me obligó a olvidar mi pasado’, decidí correr hacia el fuego"

Metallica, Queen, Blondie... y ahora Taylor Hawkins... ¡La reina de las covers!