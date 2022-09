Robbie Williams añade un segundo concierto en Barcelona con LOS40 tras agotar las entradas del primero

Visto y no visto. Así fue la venta de entradas del primer concierto de la XXV Tour 2023 de Robbie Williams. En menos de una hora el británico había agotado todo el papel para su directo en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 24 de marzo. Pero sus seguidores tendrán una nueva oportunidad.

Porque el solista con LOS40 como emisora oficial ofrecerá un segundo directo en la Ciudad Condal al día siguiente. El 25 de marzo el inglés ofrecerá su segunda cita con el público español y las entradas ya se pueden comprar a través de los mismos canales oficiales. Con un precio desde 55 euros las localidades ya están a la venta en Doctor Music, Entradas.com y a través de la plataforma de venta de su web. ¡Corre a por ellas!

"Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum XXV, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen" explicó Robbie Williams en su día sobre su nuevo proyecto musical que vio la luz el pasado 9 de septiembre.

Y la respuesta de su público está siendo tan gigantesca como la expectación despertada. Se cuentan ya por decenas los shows en Reino Unido, Irlanda, Europa, Australia y Asia en los que el artista ha colgado el cartel de no hay entradas. XXV Tour 2023 será uno de los tours más importantes del próximo año.

Para este show, el 'niño travieso del pop británico' ha preparado una superbanda que le acompañará durante todos sus directos, incluyendo el del Palau Sant Jordi, y con la que interpretará los éxitos más importantes que han marcado su carrera discográfica. A diferencia de su elepé, regrabado con orquesta, aquí el solista estará rodeado de una superbanda que hará las delicias de los espectadores.

📢 ¡Más de 15.000 entradas vendidas en los primeros 30 minutos! 💥



Ante la gran demanda @robbiewilliams añade una segunda fecha en Barcelona.

🏟️ Sábado 25 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi



🎟️ ¡Entradas ya a la venta! https://t.co/egWpNsvGL2 pic.twitter.com/2RobPjx5no — Doctor Music (@DoctorMusicTuit) September 30, 2022

Los próximos 24 y 25 de marzo de 2023 serán días de celebración en el que el público español podrá soplar las velas del 25º aniversario como solista de uno de los artistas más influyentes en la historia reciente de la música. No solo por su trayectoria individual sino también por el gigantesco éxito que logró formando parte de Take That.

Dos únicos conciertos en nuestro país con LOS40 como emisora oficial en el que seguro que no faltarán algunos de sus hits más importantes como Angels, Let me entertain you, Millenium, Feel, Rock Dj, Candy, She's the one o Tripping. Han pasado 25 años desde la publicación de Life thru a lens y por ello no te puedes perder este concierto único que será inolvidable.