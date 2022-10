Manuel Turizo saca la parte más bonita de LOS40 en sus últimas fotos y Nicky Jam reacciona

Manuel Turizo está completamente enamorado de sus fans españoles. Eso es algo que nos ha demostrado en su última visita a nuestro país, que la aprovechó protagonizando un LOS40 Urban Stage inolvidable.

Y es que el colombiano se reencontró con LOS40 y LOS40 Urban para demostrarnos una vez más que sigue siendo tan transparente y noble como lo es desde el principio. Charló con Tony Aguilar sobre su nuevo disco en LOS40 Global Show, se enfrentó al Tag de la bachata en LOS40 Urban y nos hizo vibrar con su voz en directo desde una bonita azotea de Madrid. ¿Qué más le podemos pedir?

Pero parece que no solo nosotros nos llevamos un bonito recuerdo del paso de Turizo por nuestros estudios. Él quiso inmortalizarlo sacándose unas fotos en nuestras instalaciones para después compartirlas con sus fans. ¡Manuel sí que sabe sacar la parte más bonita de LOS40!

Posando junto a nuestra bonita terraza y en uno de los pasillos de nuestro edificio, Turizo nos regala una sesión que ahora ha compartido con sus millones de seguidores en las redes sociales. "Sin hambre y yo pensando en comernos", dice en la descripción de su publicación. Una publicación a la que también ha añadido otras fotos en las que aparece por las calles de nuestra capital.

Como curiosidad, la frase de la descripción forma parte de una de las estrofas del remix de Aurora, al que el colombiano se ha unido junto a Jhosy y Beéle. ¡Ya es un éxito!

Pero eso no es todo. Sus fans no han tardado en reaccionar al atractivo de Manuel Turizo en esta última publicación. "Amamos tu outfit", dice uno de sus fans. "Más lindo no podés ser", añade otra. Incluso el propio Nicky Jam ha querido participar también. "El turiiii", dice.

No cabe duda de que el intérprete de La Bachata está viviendo una de sus mejores etapas profesionales. No solo ha conseguido hacer sonar su canción en todos los rincones del mundo. También ha cumplido un sueño de la mano de Coldplay, con quienes tuvo el placer de compartir escenario en uno de sus conciertos.

Y tú, ¿estás listo para escuchar 2000, su nuevo álbum? De momento se desconoce cuándo verá la luz exactamente, pero estamos seguros de que no queda demasiado tiempo de espera.