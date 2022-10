Dani Martín, indignado tras el robo de su guitarra en los camerinos de su show en Murcia

Los amigos de lo ajeno abundan y nadie está libre de recibir una de sus visitas. Eso es exactamente lo que le ha pasado a Dani Martín justo antes de comenzar su concierto en Murcia dentro de su gira Qué caro es el tiempo. El madrileño se subió al escenario y mostró su enfado ya que su guitarra había sido robada minutos antes de su camerino.

Una manera de empezar el mes con muy mal pie puesto que como el propio solista ha desvelado en pleno concierto no se trata de una guitarra que tenga un gran valor económico. Sin embargo, su valor sentimental es mucho mayor tal y como ha explicado en mitad del show mostrando su cabreo e indignación por el robo.

"Alguien ha entrado en mi camerino y se ha llevado la guitarra con la que he compuesto muchas de mis canciones. Debe ser alguien que está podrido por dentro. Espero que al menos le sirva para comprar comida. Un fuerte aplauso para el amigo de lo ajeno" explicaba el ex El Canto del Loco delante del micrófono.

De momento en sus redes sociales no ha informado de que la guitarra haya aparecido por ningún lado. Y son poco frecuentes los casos en los que estos objetos de valor para los artistas acaban con el artista feliz de haber recuperado lo robado.

No es la primera vez en este 2022 que Dani Martín denuncia el robo de un bien muy preciado para él. Ya decimos que en este caso no prima lo económico sobre lo sentimental. Y es que hace unos meses el intérprete denunció el robo de su cartera en la que llevaba una fotografía de su hermana Miriam, tristemente fallecida.

"Buenos días a todos amigxs. Anteayer me robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social... Que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada. Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa, y me parece que es una put*da. Si alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere para nada eso, yo sí ,tiene mucho valor para mí. Le pediría que lo pensara, las tarjetas ya están dadas de baja. Si alguien quiere quedarse con mi DNI porque le hace ilusión que lo haga, pero vamos me parece asqueroso" explicó el ex El Canto del Loco en sus redes.

La gira Qué caro es el tiempo está cerca de decir adiós después de un intenso verano en el que ha ido registrando de lleno en lleno. Ahora solo queda esperar para ver si alguien se arrepiente o recupera la guitarra de la que tantas canciones de Dani Martín han salido.