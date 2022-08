Dani Martín hace un llamamiento para recuperar una foto robada de su hermana

Un llamamiento casi a la desesperada pero con un objetivo precioso: recuperar una fotografía única de su hermana tristemente fallecida hace 13 años. Dani Martín ha denunciado en las redes sociales que hace unos días le robaron la cartera quitándole el único objeto cuyo valor sentimental es incalculable.

"Buenos días a todos amigxs. Anteayer me robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social... Que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada. Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa, y me parece que es una put*da. Si alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere para nada eso, yo sí ,tiene mucho valor para mí. Le pediría que lo pensara, las tarjetas ya están dadas de baja. Si alguien quiere quedarse con mi DNI porque le hace ilusión que lo haga, pero vamos me parece asqueroso" se puede escuchar al cantante madrileño explicar su situación en un vídeo publicado en una cuenta de fans del solista en Asturias.

Como explica el propio intérprete, el robo ha servido para poco o nada desde el punto de vista económico pero la perdida sentimental es gigantesca para él. Porque es un recuerdo único que evoca otros tantos miles de recuerdos y porque esa imagen siempre ha ido en el bolsillo del solista madrileño desde hace años.

El 9 de febrero de 2009 la vida de Dani Martín sufría un duro golpe del que ha tenido que ir reponiéndose poco a poco. Ese día recibía la noticia del fallecimiento de su única hermana: Miriam Martín. Era mayor que él. Tenía 35 años y sin previo aviso, se fue de sus vidas a causa de un infarto cerebral.

Su vida cambió de golpe. De ser el hijo pequeño de la familia pasó a ser el máximo responsable de que el barco no se hundiese. Tuvo que tomar las riendas y responsabilizarse porque el dolor de su madre era indescriptible, como el de cualquier madre que pierde a un hijo. "Me puse en el rol de ‘tengo que sostener el mundo’" llegó a explicar en un programa de televisión de entrevistas.

Sus fans se han movilizado para intentar apelar a los sentimientos del ladrón o a alertar a que si la gente encuentra una cartera pueda estar atento a que sea la del ex cantante de El Canto del Loco: "Vergonzoso. Si alguien, por casualidad, encuentra la cartera de Dani Martín que contacte por privado con esta cuenta. Gracias" escribían desde Dani Martín Asturias en Instagram.