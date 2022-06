La especial dedicatoria de Dani Martín en O son do Camiño

Dani Martín está viviendo un reencuentro multitudinario y precioso con su público en su gira Qué caro es el tiempo. El solista está disfrutando todos y cada uno de sus directos ya sea como artista invitado como sucedió hace unos días con el show de Fito y Fitipaldis en San Mamés, o de las fechas de su tour.

"El sábado viví una de las noches más emocionantes de mi carrera, de mi vida. 45 mil personas cantando emocionadas, con necesidad de vivir, entregadas, felices, llorando, riendo… 22 años después de comenzar en los escenarios me sigo sorprendiendo, emocionando y sintiéndome sobrepasado. Sentí la ilusión de un adolescente con su banda; me enamorasteis, gallegos" publicó en su red social el madrileño.

Pero más allá de la satisfacción personal, que la tiene como acabamos de leerle, Dani Martín no ha querido dejar pasar su actuación en O son do Camiño para hacer una dedicatoria especial a unos artistas sin los que no sería posible su trabajo y que él llama los "hombres de negro".

"Como hice durante el concierto, quiero dedicárselo a las personas que mientras trabajaban en el montaje del festival @osondocamino sufrieron un accidente. Ojalá os recuperéis lo antes posible, sois imprescindibles para que el público y los músicos podamos disfrutar. Gracias por vuestro trabajo siempre, hombres de negro" confesó en directo el intérprete y después lo dejó escrito en su perfil oficial en Instagram junto al vídeo habitual que resume su directo.

Un emocionado recuerdo a esos trabajadores que montan y desmontan los escenarios y que son una parte fundamental de un espectáculo que está elevando a Dani Martín sin necesidad de avión: "Viva esta vida tan bonita que me está tocando vivir y gracias a mis canciones, esas que se me han ido ocurriendo durante todos estos años y que son las verdaderas protagonistas junto a vosotros. Salud. Daniel".

Su paso por Galicia llegó poco después de su show en Mérida donde coincidió con uno de esos grandes amigos que le está dejando la música: Camilo. El solista colombiano compartió incluso escenario con el madrileño y lo hizo con su habitual guasa ya que en su camiseta se podía leer "Put* Dani Martín".

La gira Qué caro es el tiempo de Dani Martín continuará durante todo el mes de julio y agosto por nuestra geografía con actuaciones previstas en adrid LAs Palmas, Úbeda, Santander, Gijón, Calella de Palafrugell, Mallorca, Alicante, Cerdanya, Chiclana, Marbella, Granada, Albacete, Valladolid, Mairena del Aljarafe, Almería, Murcia, Zaragoza, Pamplona, A Coruña y Barcelona. Para la gran mayoría aún es posible conseguir entradas.