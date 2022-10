Lita Trujillo, desolada por la muerte de su hijo mayor, Ramsés, a los 61 años de edad

Lita Trujillo, la ex pareja de Jaime Ostos, padre de Jacobo Ostos y torero español que destacó en este mundillo durante los años 60 y 70 en España, ha tenido que hacer frente a la muerte de su hijo mayor, Ramsés Trujillo, que ha fallecido a los 61 años de edad, tras una larga lucha contra una enfermedad.

La actriz de Hollywood se ha desplazado hasta la Iglesia de los Jerónimos de Madrid arropada por sus seres queridos para despedirse de su hijo, quien llevaba muchos años padeciendo graves problema de salud, ya que contra la enfermedad que llevaba años luchando, hay que sumarles otros problemas pulmonares y sus constantes ingresos a los centros hospitalarios en los últimos meses.

Lita Trujillo llegaba destrozada y completamente de luto. Con un semblante triste, fruto del duro momento que atraviesa, la actriz ha acudido al funeral de su hijo arropada por el cariño y el apoyo de sus amigos y familiares, entre los que se encontraban algunos de los rostros más conocidos de la crónica social, como Jaime Martínez Bordiú o Pedro Trapote. También cabe destacar la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, que ha acudido acompañada por su hermano Fernando y ha destacado el especial vínculo que Lita guarda con su familia desde hace años. Estas mismas palabras ha repetidoo Carmen Lomana, quien tampoco ha dudado en acompañar a su amiga en estos momentos tan dificiles.

Lita Trujillo y Carmen Lomana juntas hablando en plena calle. / Getty

Todos ellos han querido despedirse de Ramses, cuyos restos mortales ya descansan junto a los de su padre, Ramfis Trujillo, dictador dominicano que falleció en un accidente de coche en 1969. Además, estas personalidades tan conocidas de nuestro país no han dudado en apoyar y animar públicamente a su gran amiga Lita Trujillo, que se encuentra devastada por la muerte de su hijo y más después de los últimos años de vida, que estuvieron marcados por algunos conflictos familiares.

Las desavenencias entre madre e hijo

Al parecer, la relación entre madre e hijo no estaba pasando por un buen momento. El motivo no era otro que un conflicto de intereses en el que cada uno tenía su propio punto de vista. El pasado 2010, la actriz Lita Trujillo tuvo que abandonar la que era su casa en La Moraleja, al no tener suficiente dinero para pagarla. Pese a ser una de las beneficiarias de la fortuna de su marido, sus hijos tomaron la decisión de vender la propiedad para obtener mayor solvencia económica.

La actriz tuvo que buscarse un nuevo hogar y lo encontró también dentro de la capital, pero esta vez en la zona del Estadio Santiago Bernabéu. Aunque en esta ocasión no compró la propiedad, sino más bien la alquiló. Todo esto provocó un enorme distanciamiento entre Rita y sus hijos, algo que cambió cuando Ramsés comenzó a tener problemas de salud. Esta situación permitió acercar posturas e incluso, limar algunas asperezas del pasado.