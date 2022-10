Las 5 claves de ‘Todo arde’, la nueva novela de Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado lleva publicando libros desde 2006 y en este tiempo ha logrado convertirse en el autor de thriller más vendido en español batiendo todo tipo de records gracias a su saga La reina roja de la que ha vendido más de dos millones y medio de ejemplares vendidos y una serie en camino que protagonizarán Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian.

Pero lejos de repetir fórmula, en su nueva novela, Todo arte, se enfrenta a un nuevo reto que, los que ya han podido leerla, aseguran que ha superado con éxito. Esto es lo que sabemos de momento sobre esta nueva historia.

#1. Las protagonistas: Tres mujeres

El músculo: Mari Paz Celeiro es una gallega de las duras, capaz de alistarse a la Legión. Lleva cinco años de mala racha y eso le ha llevado a vivir en el coche. “De niña me enseñaron que, si quieres caramelos de la piñata, tienes que darle con un palo”, asegura.

El cerebro: Aura Reyes era una ejecutiva de éxito que ahora espera un ingreso a prisión por fraude a gran escala y blanqueo de capitales que le alejarán de sus dos hijas y su chalet de lujo. “No estoy loca, estoy hasta el coño”, admite.

La hacker: Sere Quijano, una inteligente ingeniera informática capaz de sacar de quicio a cualquiera. “Pensar las cosas demasiado no es bueno para la salud. No sé si esto lo dijo Confucio o mi tío Jacinto”, manifiesta.

#2. El inicio

“Todo lo que va a suceder –los muertos, la riada de titulares en los periódicos, el cambio que dará un vuelco al país- comienza de la forma más prosaica. No es nada extraño. Las mejores historias tienen inicios humildes. Una manzana prohibida, otra que cae en la cabeza de un físico, otra sobreimpresa en la carcasa de un ordenador. Cuando quieres darte cuenta te han echado del paraíso, has descubierto la gravitación universal o fundado una empresa billonaria. Esta historia no arranca con una manzana. Esta historia arranca con un bote de champú del Mercadona. Y nada volverá a ser lo mismo”.

#3. El argumento

Todo Arde es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo, incluso el miedo. Por eso son tan peligrosas. Es la historia de una venganza imposible sin ninguna posibilidad de éxito. Es la historia de tres mujeres que se atreven a hacer lo que los demás solo nos atrevemos a imaginar, porque están hartas de que siempre ganen los mismos y porque quieren cambiar las reglas.

#4. Un reto

Carmen Romero es la directora literaria de Todo arde y ella tiene claro que Juan Gómez-Jurado no se ha quedado en lo cómodo. “Es un reto enorme para un novelista volver a presentarse ante sus lectores con unos personajes diferentes y una narrativa distinta después de un éxito tan enorme como el del universo Reina Roja. Hace falta ser muy valiente para decidir abrir una puerta nueva, renunciar a utilizar una fórmula tan absolutamente ganadora y volver a empezar de cero”, explicaba para dar valor a lo que ha hecho el autor.

“Esto es exactamente lo que ha hecho Juan. No puedo contar más porque sería imperdonable que una editora cayera en el spoiler, pero sí diré que tiene mucho mérito que, siendo sin duda unos de los mejores escritores de thriller del mundo, Juan siga mejorando en cada libro. Todos los que hemos leído Todo Arde en la editorial (y somos ya unos cuantos) coincidimos en que es su mejor novela. Y estamos convencidos de que los lectores nos van a dar la razón”, termina explicando.

#5. Fecha de lanzamiento

La nueva novela saldrá este 18 de octubre, a un precio de 22,90 euros. Se lanza simultáneamente en España (Ediciones B), en Latinoamérica, y también en catalán (Rosa dels Vents).