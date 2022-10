Las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 5 de octubre

¡Los quioscos no descansan! Especialmente para aquellos que quieran estar al tanto de la actualidad en la prensa rosa. Para ello, es imprescindible estar al día de lo que cuentan las revistas del corazón, que este miércoles 5 de octubre vienen variadas y cargadas de noticias frescas.

Si la semana pasada las portadas estaban copadas por las rupturas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y de Risto Mejide y Laura Escanes, en los nuevos números de los principales magazines hay de todo un poco. Desde las declaraciones de la hija de Isabel Preysler tras la separación o la nueva ilusión de la joven Escanes, hasta el reencuentro de Iñaki Urdangarín con sus hijos, pasando por el estado actual de la presentadora María Teresa Campos tras su "forzada" jubilación de la televisión.

La portada de la revista ¡Hola! de este miércoles 5 de octubre

La revista de prensa rosa abre con el plato fuerte de la semana. Después de darse a conocer la polémica noticia de la supuesta infidelidad de Onieva con otra mujer, Tamara Falcó habla, por fin, en un medio escrito, largo y tendido sobre cómo se encuentra ahora.

"Yo he amado hasta el extremo y me ha fallado, pero no haría las cosas de forma distinta", son algunas de las reflexiones que la marquesa ha dejado a ¡Hola! en su portada, donde también hay espacio para la nueva cita ente Susanna Griso e Íñigo Afán de Ribera.

La portada de la revista Lecturas de hoy

Otra de las exclusivas de la semana es la noticia de la supuesta relación entre la influencer Laura Escanes y el youtuber Míster Jägger. Según adelanta la revista Lecturas, la ya expareja de Risto Mejide estaría saliendo ahora con un "famosísimo youtuber", el mismo que estuvo presente en La Velada del Año 2 de Ibai Llanos.

Bajo el titular "El nuevo amor de la ex de Risto", la revista promete dar todos los detalles sobre esta supuesta nueva pareja. Junto a esta novedad, podemos encontrar una entrevista inédita con Miriam Sánchez y su mala experiencia junto a Pipi Estrada: "Me insultaba y me llamaba mala madre".

La portada de la revista Diez Minutos de hoy

En esta ocasión, Diez Minutos abre con Isabel Pantoja y una posible demanda y su falta de visado que pueden poner en peligro su gira americana al tener problemas para entrar a Estados Unidos. Quedan tan solo dos meses para que la tonadillera arranque con su primer concierto.

Además, en la portada de Diez Minutos también podemos ver las palabras de Lydia Lozano sobre su estado de salud tras ser operada de la espalda y las imágenes de la boda entre la actriz Esmeralda Moya y Jaime Llopis.

Así es la portada de la revista Semana de este miércoles

Semana sigue apostando por la polémica ruptura entre Falcó y Onieva y deja un hueco en su primera página para hablar de cómo lo lleva cada uno por separado y, en el caso del joven, tienen imágenes suyas saliendo de fiesta con sus amigos.

Otra de las noticias de su portada es el reencuentro entre Iñaki Urdangarín y sus hijos y, en exclusiva, las imágenes de otra de las parejas del momento: Olga Moreno y Agustín Etienne.

La portada de la revista Pronto esta semana

María Teresa Camposes la protagonista de la portada de esta semana de Pronto. La revista muestra las imágenes más rutinarias de la presentadora y habla de cómo se encuentra tras su forzada jubilación de los platós.