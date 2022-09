Coldplay se prepara para un show de cine

Coldplay está protagonizando una de las giras mundiales más espectaculares de todo el 2022. Con casi un centenar de fechas repartidas por todo el planeta, el artista ha vendido y llenado estados con aforos multitudinarios. La locura por la venta de entradas ha sido total y absoluta en cada una de sus citas conscientes de que podemos estar ante uno de los últimos tours masivos de la banda británica tal y como ellos mismos se han encargado de confirmar.

Estar presente en uno de sus directos se ha puesto casi imposible de conseguir para muchos y por ello los ingleses han querido lanzar una propuesta que puede hacer accesible su directo para todo el mundo. Y por ello el cuarteto se está preparando para un show de cine. Un concierto que se podrá vivir en la gran pantalla a finales del mes de octubre.

Su Music of the Spheres World Tour recalará en Argentina a finales del próximo mes y desde allí se retransmitirá para todo el mundo en salas de gran capacidad. La cuenta atrás para este evento ha comenzado pero por el momento no se han confirmado todos los detalles de este nuevo proyecto.

El concierto tendrá lugar en el estadio River Plate de buenos Aires y la emisión se producirá en más de 70 países que están invitados a la presentación entre los días 28 y 29 de octubre. Una manera única de hacer accesible su tour para todos aquellos que se han quedado fuera de los casi 6 millones de tickets vendidos para sus conciertos.

Coldplay está ofreciendo un tour lleno de sorpresas con grandes artistas invitados que suben al escenario para cantar junto a Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland y Guy Berryman algunos de sus clásicos atemporales. Yellow, The scientist, Fix you, Viva la vida, A sky full of stars, My universe... son algunos de los hits que están triunfando junto a un gigantesco espectáculo de luces LED, lásers, fuegos artificiales...

"LIVE BROADCAST from BUENOS AIRES Find your nearest screening and get tickets now, at https://coldplaycinema.live A global live broadcast of the Music Of The Spheres world tour from River Plate Stadium. In cinemas worldwide, October 28 / 29 #ColdplayLiveBroadcast" ("Retransmisión en directo desde Buenos Aires. Encuentra tu cine más cercano y consigue tus entradas ya en coldplaycinema.live. Una retransmisión en directo global de la gira mundial Music of the Spheres desde el estadio River Plate. En cines a nivel mundial, el 28/29 de octubre #ColdplayLiveBroadcast") ha posteado el grupo en su perfil oficial en redes.

Si te has quedado sin entradas para verles en Barcelona, esta puede ser tu oportunidad...