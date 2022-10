El juicio de Johnny Depp y Amber Heard ya tiene una película (‘Hot take’) y un documental (‘The US Trial’)

Apenas 3 meses después de que terminara uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos, ya tenemos en algunas plataformas de streaming tanto la primera película inspirada en los hechos que sucedieron durante la batalla legal de Johnny Depp y Amber Heard como un documental.

En el caso de la gran pantalla, el nombre de la cinta es Hot Take y el argumento, como ya os informamos, era contar la batalla legal que enfrentó a ambos intérpretes con acusaciones cruzadas de difamación. Un caso que cayó, provisionalmente del lado del actor, a diferencia del celebrado en Reino Unido que resultó a favor de su ex pareja sentimental y actriz.

Con Mark Hapka como Johnny Depp y Megan Davis interpretando a Amber Heard, las caracterizaciones son lo más acertado de una película que camina en el filo entre el biopic y la telenovela recreando algunos escabrosos momentos del matrimonio de actores.

Y pese a que la fidelidad a la realidad no es uno de los grandes problemas de esta película, hay quien prefiere no entregarse en manos de la ficción y disfrutar del cine pero del documental. Y la buena noticia es que desde el mismo mes de septiembre también existe un documental sobre este famoso juicio que vio la luz en Discovery + bajo el título de Johnny Depp vs Amber Heard The US Trial.

Esta no ficción consta de dos episodios o capítulos en el que se hace un extenso recorrido por lo que fueron decenas de horas de juicio y declaraciones. Pero además de lo que se pudo ver a través de la emisión online desde el tribunal lo verdaderamente llamativo de este documental es lo que no se vió.

The US Trial aporta material exclusivo del jucio como las entrevistas con los abogados de la pareja Depp-Heard, análisis de expertos legales y periodistas que siguieron el día a día del caso y mucho más que te espera en la citada plataforma.

Más allá de la publicidad con la que ambos intérpretes quisieron llevar su separación, lo cierto es que se ha convertido en una de las principales fuentes de entretenimiento de este 2022. Y eso pese a que durante las sesiones tanto uno como otro quedaron retratados no de manera muy positiva y siendo el ejemplo paradigmático de una relación tóxica mutua.