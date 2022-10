Último día de la Fiesta del Cine 2022: acreditaciones, entradas, cartelera y todo lo que necesitas saber hoy

¿Todavía no te has beneficiado de la Fiesta del Cine de octubre de 2022? Pues date prisa, porque si lo hace todavía puedes estar a tiempo. Hasta las 00:00 horas del 7 de octubre, es decir, hasta que acabe el día de hoy, todavía puedes conseguir tus entradas para ver la película que desees en prácticamente el cine que prefieras por solo 3,5 euros, un precio muy por debajo del habitual.

Para hacerlo solo debes seguir los siguientes pasos:

Acceder a la web oficial de la Fiesta del Cine. Hacer clic sobre 'Acredítate'. Escoger si quieres entradas solo para ti, o si las quieres para todo un grupo (de máximo 10 personas). Introducir los datos necesarios para el registro: nombre, apellidos y fecha de nacimiento del espectador, y en el caso de solicitar una acreditación grupal, introducir estos datos de cada uno de ellos Rellenar el pequeño formulario que aparece en la web sobre hábitos de consumo cinematográfico. Imprimir o guardar el código QR que ofrece la app a modo de acreditación. Acceder a la web de tu cine favorito o acudir a la taquilla y comprar las entradas alegando que se cuenta con la acreditación. Acudir a la sala a ver la película y presentar las entradas, la acreditación en formato impreso o a través de la app y presentar el DNI de cada uno de los espectadores.

La cartelera de Cinesa

Los renglones torcidos de Dios

Viaje al paraíso

Avatar (Reestreno)

No te preocupes querida

42 segundos

El vasco

Modelo 77

La vida padre

Objetos

La chica salvaje

Fall

Baila con la vida

*Esta cartelera no está completa, si quieres ver todas las películas, acude a su web.

La cartelera de Yelmo cines

Los renglones torcidos de dios

En los márgenes

Moonage Daydream

Smile

La chica Salvaje

Avatar (Reestreno)

No te preocupes querida

Modelo 77

La vida padre

Viaje al paraíso

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Objetos

*Esta cartelera no está completa, si quieres ver todas las películas, acude a su página web.

Cartelera de los cines Renoir

Crímenes del futuro

El Acusado

Fire of love

Fuego

La consagración de la primavera

Modelo 77

Monage Daydream

No te preocupes querida

Cinco lobitos



Nop

Los renglones torcidos de Dios

Crimes of the future



*Esta cartelera no está completa, si quieres ver todas las películas, acude a su web oficial.

La cartelera de Kinépolis

Avatar (Reestreno)

Tadeo Jones 3

Modelo 77

No te preocupes querida

La chica salvaje

Objetos

Smile

Padre no hay más que uno 3

Bullet Train

Viaje al paraíso

La vida padre

Top Gun

Los Buscamundos

Spider Man: No Way Home

*Esta cartelera no está completa, si quieres ver todas las películas, acude a su web.

La cartelera de los Cines IMF

Spidier Man: No Way Home

Objetos

Smile

Los rengolones torcidos de Dios



Avatar (Reestreno)

Parque Salvaje



No te preocupes querida

Modelo 77

En los márgenes

Tadeo jones 3

Operación bebé oso

Viaje al paraíso

*Esta cartelera no está completa, si quieres ver todas las películas, acude a su web.

Las entradas sin la fiesta del cine

A partir de mañana 7 de octubre los cines volverán a vender sus entradas a su precio habitual, que suele oscilar entre los 7 y los 11 euros dependiendo del tipo de sala, la hora a la que se acuda y de si la película es de estreno o de si hay o no activa alguna promoción en este momento.

Como excepción a esta norma están las películas en 3D y los cines Deluxe. En la mayoría de los casos las proyecciones en tres dimensiones suelen tener un coste más alto para los espectadores, así como las que se llevan a cabo en salas "Premium" o "confortables", con espacios más anchos entre asientos, servicios especiales de hostelería integrados, etc.

Eso sí, aunque no esté activa la promoción de la Fiesta del Cine, durante las próximas semanas sí seguirá habiendo la promoción habitual del Día del Espectador, por lo que si no te ha dado tiempo a disfrutar de las rebajas estos días, debes saber que en cada una de las principales exhibidoras de nuestro país, hay un día de la semana con descuentos: en Cinesa es los miércoles, en los cines Yelmo el también el miércoles, aunque hay excepciones locales y en las salas de Renoir y en las de Cines IMF los lunes y los miércoles no festivos.