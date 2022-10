DePol pone el broche final al verano con ‘Últimamente’ y nos habla de este nuevo single

DePol continúa centrado en su camino por hacerce un hueco en la industria musical. El barcelonés acaba de estrenar su segundo single, Últimamente, con el que pone el broche final a un verano de ensueño para él, dejándonos el aroma a mar de esos meses tan bonitos y calurosos que hemos vivido junto a su música.

Lo ha hecho acompañado de un videoclip protagonizado por él mismo en compañía de buenos amigos, con los que pasa un día en la playa y disfruta de las maravillosas vistas del atardecer de la costa brava.

Con motivo de este nuevo lanzamiento, el artista ha atendido a LOS40 para contarnos un poco la historia detrás de esta canción, cuánto ha cambiado su vida este año y si siente algún tipo de presión o miedo a convertirse en One-hit Wonder, después del éxito que ha supuesto Quién diría (que acumula más de 6 millones de reproducciones, solo en Spotify).

Últimamente - DePol

La historia detrás de su segundo single

Sobre Últimamente, ha expresado que es uno de esos temas que tenía guardados desde hace tiempo -la inspiración le surgió hace algo más de un año- y que, además de interpretarla en directo durante nuestra gira de verano LOS40 Summer Live, "tenía muchas ganas de sacar". "Sobre todo habla de cuando te empiezas a enamorar un poquillo, que las cosas empiezan a cambiar. Sientes que hay cosas que ya no son lo mismo, pero para bien. Habla de ese proceso de enamoramiento", ha revelado.

En relación con el título, hemos querido saber cuánto le ha cambiado la vida en los últimos meses, ya que desde abril ha comenzado a estar ligado al mundo de la música, desde el ámbito profesional, de forma directa y no solo en "la sombra" -escribiendo y trabajando en su repertorio-, como nos aseguró en su entrevista previa con esta emisora. "Me ha cambiado bastante. Si me dices hace unos meses que Quien Diría estaría en esas posiciones y que tanta gente la conocería, te diría que es una mentira o una tontería. Ahora mismo estoy muy ilusionado por demostrar con Últimamente que [mi impacto] no es solo una canción".

El cantante también nos ha confesado que, entre otras, le habría gustado componer Princesas de Pereza, tema que menciona entre sus versos, al igual que Atrévete, Te, Te, "el rap de Calle 13". "Al final, la cantamos todos y eso es fundamental cuando escuchas o creas una canción", ha dicho, manifestando claramente que le encantaría y le intriga mucho -"me genera mucha curiosidad"- producir un himno "conocido por todas las edades y por todos los públicos".

Quién diría vs. Últimamente

Con respecto a su sencillo anterior, DePol tiene claro las diferencias entre una y otra: "Primero de todo, se diferencian en cuanto a meta. Quien diría habla de una relación más consolidada y Últimamente, del principio, de cuando te enamoras. También es un poco distinta a nivel de instrumentos, pero siempre manteniendo esas melodías y el estilo que creo que me caracterizan".

A la pregunta sobre si ha sentido algún tipo de presión o miedo a la hora de presentar su segunda canción, y más después del éxito cosechado hasta ahora con Quién Diría, el artista nos ha contestado que "presión no siento mucho, la verdad, son más nervios y esa intriga de saber si a la gente le va a gustar y qué dirá, pero yo estoy muy contento y con muchas ganas".

El futuro de DePol

La primera estrofa de Últimamente termina con la siguiente frase: "Me pregunto quién era y quién seré". Entonces, ¿quién era DePol antes y después de formar parte de la industria? En sus propias palabras, sigue siendo la misma persona: "soy un chaval de Barcelona, de 20 años, que estudia y que le gusta hacer música y eso lo he mantenido con la pequeña diferencia de que ahora, quizá, la gente lo conoce más a través de sus canciones".

En un periodo a corto-medio plazo, al intérprete le gustaría cumplir con un objetivo clave: haber dado "un concierto propio en algún sitio importante y que la gente se supiera todas las canciones nuevas" que están por venir.

Las colaboraciones también son otro de su gran deseo: "Me gustaría hacer una colaboración con alguien que me gusta mucho". Y, aunque en un principio no ha querido especificar "porque hay un sinfin de artistas con lo que trabajaría", finalmente ha dado los nombres propios de Marlon, Aitana o Dani Fernández.

¿Y cuántas más canciones tiene preparadas (o casi) para ver la luz? "No sabría decirte, pero tengo unas cuantas. Tengo mucho contenido, dígamoslo así", ha concluido, dejando claro que conoceremos más novedades muy pronto. Por el momento, toca disfrutar de Últimamente.