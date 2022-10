El llamativo mensaje de una tiktoker con el que todos se sienten identificados: “No me gusta trabajar”

La rapidez con la que cualquier contenido se viraliza en TikTok es un hecho y algo que la joven Nani, la protagonista del último contenido en ser tendencia, tenía que haber sobrepesado antes de subirlo. Y es que esta red social, que cada vez engancha a más y más usuarios, ha sido testigo de cómo el mensaje de esta tiktoker parecía calar hondo, no solo en esta comunidad, sino también en otras, como en Instagram.

Millones de personas han visualizado este vídeo de la joven en TikTok, firmado bajo el nombre de Nahir Lorenzetti, en el que hacía un llamamiento a toda la red para que alguien la mantuviese porque estaba atravesando un momento complicado. El contenido audiovisual ha comenzado con unas palabras muy honestas de la joven. “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, ha explicado mientras se rompía a llorar.

Quizás lo que más ha llamado la atención, además de estar contándolo todo a lágrima viva, ha sido su coletilla final o más bien, el motivo de máximo peso que ha utilizado para tratar de convencer a sus seguidores. “Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar”, ha explicado muy conmocionada la chica. La joven de TikTok ha continuado diciendo que ella había nacido “para otra cosa” y que toda esta situación se le estaba haciendo cuesta arriba.

El vídeo se ha hecho viral en TikTok en poco tiempo

Como no podía ser de otra forma, el vídeo de Nani no ha tardado en hacerse viral en cuestión de horas llegando a superar los 8 millones de reproducciones y desatando una oleada de comentarios de todo tipo en el que respondían a la seria petición de Nani.

Muchos han empatizado con ella y se han mostrado comprensivos con su posible situación. Sin embargo, otros han creído que se trataba de una broma y no han dado ningún tipo de credibilidad a lo que han escuchado y han visto a través de la pantalla de su dispositivo.

Tal ha sido el impacto que ha generado este vídeo, que Nani nuevamente ha decidido crear uno nuevo y subirlo a la plataforma de TikTok esta vez con otro objetivo bien diferente. Ha hecho otro llamamiento pero en esta ocasión para que dejasen de compartir el vídeo anterior. A la joven se le había ido la situación de madre, ya que ha llegado a confesar que hasta los medios de comunicación se habían puesto en contacto con ella para preguntarle más específicamente por su situación y por su trabajo ideal. Algo a lo que se ha negado a responder.

Pese a toda la polémica que se había originado en pocas horas, Nani ha aclarado cuál era el verdadero motivo de su preocupación y angustia. “Mi madre me está mandando mensajes que me van a quitar la custodia de mis hijas. No es un chiste, basta”, ha expresado muy seriamente zanjando así el tema.