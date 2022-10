¿Cómo ha afectado Mercurio retrógrado a los influencers? Nos lo cuentan todo

Durante el mes de septiembre y hasta el pasado domingo 2 de octubre hemos escuchado en numerosas ocasiones hablar de Mercurio retrógrado. Un fenómeno que podría ser la explicación a todas las cosas que nos han salido mal en nuestro día a día durante este periodo, aunque haya influido concretamente en la comunicación.

El pasado 5 de octubre tenía lugar la gala Forbes Best Influencers 2022 en un sitio tan emblemático como es la Embajada de Italia. Un lugar al que acudieron grandes rostros de nuestro país reconocidos por su trabajo en redes sociales: María Pombo, Laura Escanes, Dulceida, Marta Lozano, Xuso Jones, Tomás Páramo y Luc Lorén, entre otros.

Demostrando que no todo es de color de rosa como parece en las redes sociales, nos hablaron con total naturalidad de si había habido algún suceso durante el mes de septiembre que les hubiese marcado. No todos se quisieron mojar, pero algunos si quisieron compartirlo con LOS40. Otros, sin embargo, no sabían ni a qué nos referíamos con eso de Mercurio retrógrado...

Sus momentos más íntimos

Es el caso de Tomás Páramo que, a pesar de haber estado rodeado de buenas noticias como su futura paternidad, el influencer ha pasado unos momentos muy duros: "A mí me ha llevado por delante psicológicamente", adelantaba.

Tomás Páramo en la gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Borja B. Hojas

A pesar de no entender mucho sobre el horóscopo, ha confesado que para él "septiembre es un mes muy inestable". De hecho, ha reconocido haber pasado "muchos momentos de flaqueza" a los que se han unido "mucho trabajo, muchos nervios por muchas noticias... pero no ha sido un mes fácil", contaba.

También fue Sofía Suescun que, tras el problema de salud que sufrió hace unos días y que le llevó a acudir de urgencias al hospital, reconoció que para ella septiembre lo había marcado el problema de salud de su madre, Maite Galdeano, que también tuvo que ser hospitalizada.

Por su parte, el tiktoker Apolo, reconoció que su Mercurio retrógrado le había traído un poquito de mala suerte en los viajes: "Perdí un tren, intenté coger otro y no puede. Al final tuve que venir en coche a Madrid".

Inés Hernand, que adelantó que a ella no le había pasado nada "así destacable", hizo un guiño a todo lo que habíamos visto por redes con "todos los ejemplos populares que conocemos".

Inés Hernand en la gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Borja B. Hojas

Otros influencers

Para otros, la vuelta a la rutina que supone septiembre, después de los meses tan relajados que han vivido durante el verano, se les ha hecho un poco más cuesta arriba de lo normal. No solo por estar bajo el influjo de Mercurio retrógrado, sino que la alta carga de trabajo para algunos influencer como Xuso Jones y Marta Lozano, les ha pasado factura.

En el caso de Dulceida, ha reconocido que después de todo lo que vivió el año pasado como su ruptura con Alba Paul, ya le tocaba "un poco de calma". Aunque eso sí, la influencer ha reconocido que sí ha notado que "te deja más floja de lo normal".

Marta Pombo y Luiz Zamalloa en la gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Borja B. Hojas

Otros rostros como las hermanas Pombo han afirmado ser un mes "de mucho estrés", pero ya está. Su íntima, María García de Jaime ha afirmado que prefiere no creer en eso y simplemente pensar "que hay meses mejores y otros peores".