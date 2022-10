Rocío Carrasco contesta a Ortega Cano: "La virilidad está en el respeto y en el amor a las mujeres"

Si hay un acontecimiento que haya marcado la agenda televisiva durante el comienzo de esta semana ese ha sido el regreso de Ana Rosa Quintana a Telecinco tras once meses alejada de los focos tras padecer un cáncer de pecho. Un regreso del que éramos testigos este lunes con una entrevista a Alberto Núñez Feijoo y a José Ortega Cano, quien comenzaba leyendo una carta en la que afirmaba que tomaría acciones legales contra Rocío Carrasco por las infamias recogidas en la docuserie En el nombre de Rocío, dedicándose después a contestar las preguntas de la presentadora en torno a la crisis que está viviendo en su matrimonio con la diseñadora Ana María Aldón.

Una entrevista que, sin duda, no ha dejado indiferente a nadie. Primero porque el torero confesaba que pensaba que su mujer ya no estaba enamorado de él y, en segundo lugar, porque el "mensaje de amor" que lanzaba a Ana María tras la entrevista con Ana Rosa ha tenido una gran repercusión mediática y contestaciones en redes sociales de todo tipo: "Ana María, te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño, te amo, vamos a juntarnos y querernos" declaraba.

La contestación de Rocío Carrasco

Unas palabras que fueron contestadas y comentadas esa misma noche por Rocío Carrasco, que asistía a Telecinco para seguir la emisión de un nuevo episodio del documental y enfrentarse a las palabras que había pronunciado el viudo de Rocío Jurado. "No sé si me va a denunciar. Ortega, si no inicias tú el proceso en el que pueda explicarme, lo voy a iniciar yo. Utilizaré los manuscritos de mi madre [...] No estoy diciendo infamias sobre él, porque nada de lo que digo es mentira. Todo se puede demostrar".

Rocío Carrasco: “La virilidad no está en la fuerza del semen, está en el respeto y el amor a las mujeres” #EnElNombreDeRocio6 pic.twitter.com/2f4KFDPb3H — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 10, 2022

Del mismo modo, pronunciaba también unas palabras en torno a la polémica surgida tanto en los platós como en las redes sociales, manifestando una obsesión del torero con la virilidad: "Eso de la virilidad ya me suena. Lo que pasa es que si a ti te dicen que mandes un mensaje de amor a tu mujer y lo único que tienes que decirle es eso, para decir eso cállate. Ten respeto por las mujeres que tienes al lado, ten respeto por las mujeres, que no las has respetado. Tú no le puedes decir a una mujer como era mi madre que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre. Tienes una obsesión muy mala con la virilidad, José, y la virilidad no está en la fuerza que uno pueda o no tener en el semén, está en el respeto y en el amor a las mujeres, vida mía".