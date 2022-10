María Isabel convierte su embarazo en el tema central de su canal en mtmad: Sexo, kilos ganados, sueños...

Hubo un tiempo en el que María Isabel triunfaba con su música. Antes muerta que sencilla para Eurojunior, fue su gran hit y la canción que nadie ha podido olvidar. Mantenerse fue más complicado y llegó un momento en el que decidió alejarse de una industria que le provocaba mucha ansiedad.

Hace poco volvimos a tener noticias suyas cuando anunciaba que está esperando su primer hijo junto a Jesús Marchena. Ahí no queda la cosa, ahora nos irá contando los avances de su estado en el nuevo canal que ha estrenado en mtmad: Sencillamente.

“He decidido tener canal de mtmad porque estoy en la mejor etapa de mi vida, la mejor época, la más bonita porque como muchos de vosotros ya sabéis, que me seguís en redes sociales, estoy embarazada”, explicaba para justificar este nuevo reto que asume desde ya.

El embarazo se va a convertir en el tema central de sus vídeos en los que irá desvelando todos los detalles de cómo vive esta etapa y cómo se prepara para la llegada de su primer bebé.

Descubriendo a María Isabel

“Sencillamente es una palabra que tiene bastante significado para mí ya que, como todo el mundo sabe, me di a conocer con la canción Antes muerta que sencilla. Es una canción que de lo que menos habla es de la sencillez. A lo largo de este tiempo todo el mundo me ha juzgado por esa canción, por la letra. Sí, soy presumida, pero también soy una persona muy sencilla”, explicaba sobre el nombre de su canal.

“Me di a conocer muy pequeñita, con 9 años, y he cambiado bastante tanto física como mentalmente. Han pasado casi 20 años, así que, lo normal es que haya cambiado. Antes era una niña, con actitud de niña, con mentalidad de niña muy infantil. A veces pecaba de saberlo todo, de espabilada, pero al final, no dejaba de ser una niña. Dicen que los años nos van cambiando y yo creo que no, que son las experiencias las que nos cambian, las que nos van moldeando y las que nos hacen ser las personas que somos en el presente”, reflexionaba.

Asegura que cuando era niña era una persona super segura y espontánea. “Ahora, soy una persona muy segura de mí, pero sí tengo rachas que tambaleo”, confesaba, “me he vuelto más prudente, algo más tímida, pienso dos veces antes de decir las cosas y he aprendido a no ser tan impulsiva”.

Es consciente de que da una imagen que no se corresponde con lo que es ella y no necesita la aceptación de nadie. Le gusta lo real y lo auténtico. Le gusta dar consejos, es muy filosófica y le encanta ayudar a la gente y a los animales. “Pero ser buena persona no significa no poner límites”, explica.

Desvela que desde que era pequeña tenía claro que quería ser mamá y, por eso, ahora está cumpliendo un sueño. Vive en Ayamonte. Mie 1.62 y su peso previo al escenario era de 51. Ya ha cogido 4 kilos.

Es una chica con estudios. Además de los básicos tiene un grado en educación infantil y uno de maquillaje profesional que ha terminado este mismo año. Hace año y medio decidió tomarse un descanso en la música, “lo necesitaba por mi salud mental, que tuve un pequeño bache”. Ha asegurado que hablará de ello en próximos vídeos.

Detalles del embarazo

Hechas las presentaciones se ha centrado en el tema central: la maternidad. “El primer trimestre fue un poco horrible de náuseas, vómitos, tenía poca energía, dormía todo el rato”, explicaba. Ahora está en el segundo y se encuentra mejor, con más energía

El 16 de septiembre sintió la primera patada de su bebé. “Eso no se puede explicar con nada en el mundo, eso hay que sentirlo. Por la mañana, estaba yo en la cama, me dio la primera patada y lloré de la emoción”, explicaba relataba.

Ha contado que sus reglas son irregulares. En mayo se quedó embarazada, pero no tenía ni idea. “Lo noté en dos síntomas, iba a orinar cada diez minutos y olí Aquarius y me fui al baño a vomitar”, contaba. Y se hizo el test que dio positivo. Ahora ya sabe que es una niña, aunque todavía no tienen claro su nombre. Ah, está en la semana 21.

Nos queda un largo trecho de embarazo que nos irá contando semana a semana.