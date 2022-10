Manuel Turizo, en 40 grados K: “Karol G se olvidó que me conocía”

Manuel Turizo, uno de los nombres más importantes de la industria musical colombiana y latina ha demostrado en 40 Grados K con Karin Herrero que no tiene pelos en la lengua. No se corta a la hora de opinar sobre Karol G, la infidelidad, la locura de algunxs de sus fans o si el romanticismo se rompe o no cuando uno va a usar el baño de su cita para cagar.

Porque si algo tiene este espacio semanal en el canal de Twitch de LOS40 es que no tenemos miedo a nada, ni siquiera a cuestionar nuestra sexualidad cuando aparece un bombón como el de Montería oliendo como huele, andando como una estrella mundial y estando forrado como está después de enamorar a millones de personas con su música.

2000, nuevo disco de Manuel Turizo en 2023 y colaboración con María Becerra: Éxtasis

Durante el directo, Manuel Turizo ha dejado claro una y otra vez que estaría dispuesto a colaborar con casi cualquier artista siempre y cuando la canción le motive. Ana Mena, Lola Índigo, Nathy Peluso... ¿Y Karol G? Difícil porque "ella se olvidó que me conocía. Y voy a dejarlo ahí".

Sea como fuere Manuel Turizo tendrá nuevo disco en 2023 que verá la luz bajo el título de 2000 precedido por un nuevo single, Éxtasis, en el que colaborará con María Becerra. ¡Ya estamos deseando que llegue hasta nuestras manos!

La fama de Manuel Turizo

Si algo nos ha fascinado de la visita de Manuel Turizo a 40 Grados K con Karin Herrero ha sido lo bien que lleva la fama. El músico asegura que no echa de menos su vida anterior y que le encanta la buena vida y que le miren.

Y todo ello pese a que la fama le ha traído algunos problemas añadidos como lxs locxs de las redes sociales: "Me mandan de todo. Hay un montón de bots de esos de si entras a ver mis vídeos no te resistirás. Y son pendejadas al final".

Algo que también le llega a suceder en la vida real: "Una fan me empujó en el escenario, se puso ella sola a bailar y pensé que este era su momento. Yo me puse a hacer mi show. Me la juego porque todo eso es parte del show y en realidad lo disfruto".

Porque realmente también tiene cosas positivas: "En estos días Romeo Santos me ha escrito diciéndome que le gusta mucho la canción. Le dije que me gustaría hacer algo con él". ¿Os imagináis?

Del sexo diario a varias visitas al cuarto de baño

Manuel Turizo es de esos hombres capaces de sorprenderte en una conversación sobre su sexo diario, sobre la masturbación diario o sobre su capacidad para perrera en una noche con 5 mujeres distintas.

Pero esa fiera sexual también tiene un lado humano que reconoce abiertamente. "Soy cagón, cada vez que voy al baño voy. Incluso si voy a casa de una cita no me importa romper el hielo o romper la magia. Todo bien. ¿Acaso las mujeres no cagan?" explicaba entre risas el colombiano en el Twitch de LOS40.