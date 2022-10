Rosario Flores habla sobre su caché con Joaquín: “Parece que los artistas ganamos mucho dinero, pero no”

Joaquín sigue en su aventura televisiva por Antena 3, y esta vez, su invitada de honor ha sido Rosario Flores. La misiva del programa es que el futbolista pruebe las profesiones de las personas con las que comparte episodio, y en esta ocasión estaba clara: cantar.

Sin embargo, no todo es tan bonito como parece en este oficio, sobre todo si nos referimos al dinero. Al menos, así lo ha dejado claro la pequeña de los Flores, que ha sorprendido en una de las charlas con el deportista hablando sobre los cachés de los artistas y de cómo terminan siendo más humildes de lo que mucha gente puede pensar.

El del Betis confesó que le parecía curioso cómo en el mundo del fútbol todo está publicado mientras que en el de la música es todo más opaco, algo que la cantante contestó con una frase tan directa como reveladora: "Para los dineros, mejor ser futbolista".

Lejos de cerrar el tema, continuó sobre su confesión: "Parece que los artistas ganamos mucho dinero, pero no. Ni antes tampoco. Tú tienes un precio y por ese precio pagas todo. Lo único con lo que ganamos dinero es con los conciertos. De los discos ya no ganas dinero, de las descargas te vienen 0,05 céntimos, o sea... Nada". Así, dejaba al futbolista perplejo y muy atento a su explicación.

"La verdad es que de tu caché no queda ni la cuarta parte. porque tienes que pagar los viajes, los músicos, las dietas, los hoteles...", continuó, antes de concluir con el consejo hacia su anfitrión en el programa de que mejor continuara "tirando goles". Eso sí, que el dinero que reciba sea más reducido que las expectativas que pueda tener no le quita que tenga ganas de dejar los escenarios.

Su truco para ahorrar

Rosario sigue apostando por la música en directo, aunque cada vez le cueste más. Siguiendo su charla con el andaluz, confesó que cuando da tres conciertos, tiene que descansar dos días. Aunque sea un esfuerzo, tiene que hacerlo así para compactar sus directos y así pagar menos días de estancia y viaje allá donde esté.

"¿Sabes qué pasa? Que yo ahora me voy a América y llevo un montón de músicos y de gente conmigo. ¿Quién aguanta y paga los días allí sin trabajar? Lo haces todo mucho más rápido, porque si no, no hay dinero para pagar el coste", explicó, detallando que ahí entran las dietas, los hoteles y todos los demás gastos derivados.

Viendo el paso de Joaquín por sus clases está claro que no dejará los balones para dedicarse a las canciones -aunque ya ha hecho sus pinitos en los vídeos de dudosa seriedad que comparte por sus redes sociales-; pero si lo hace, no le faltarán mentoras que le orienten en cómo funciona el mundo del show bussiness por dentro.