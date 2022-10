Tamara Gorro alerta de una estafa con su cuento: “No me entra en la cabeza cómo la gente puede ser tan mala”

Este año Tamara Gorro ha vivido una de sus peores experiencias. Su ahijada, a la que ella llama ‘mi princesa’ moría de cáncer a principios de verano. Ella la tiene presente cada día y ha decidido continuar con su legado.

De ahí que el próximo 30 de noviembre vaya a lanzar La princesa y la mariposa, “un cuento en homenaje a mi pequeña Valeria, donde continúo con su legado”. Una obra totalmente solidaria que tiene mucho que ver con la enfermedad que terminó con su vida siendo tan solo una niña.

“Todos mis beneficios irán destinados a @una_pizca_demagia para ayudar a tod@s los niñ@s que padecen esta maldita enfermedad, llamada cáncer. Porque sí tiene cura y esa se consigue investigando, por eso todo se donará a la investigación del cáncer infantil”, aseguraba Tamara.

Tamara se inventó el cuento poco antes de fallecer Valeria. Era una metáfora sobre la actitud positiva con la que su princesa afrontó su enfermedad y un relato de la vida de todo ese tiempo que estuvo luchando contra ella.

Alerta de estafa

Se ha puesto en marcha una preventa que está teniendo mucho éxito, pero que se ha visto ensombrecida por una estafa de una empresa extranjera ha puesto a la venta el cuaderno, usando la imagen del libro firmado por Gorro e ilustrado por Anna Franquesa.

"Ha sacado el cuaderno de mi princesa, usando la imagen y usando todo. Por favor, si alguien ha comprado ese cuaderno, devolvedlo y reclamad a Amazon que os devuelva el dinero, porque ya os digo que esta editorial es un fraude. Solamente el libro de la princesa cuesta trece euros con algo, y el cuaderno ocho euros. No lo compréis, el de ocho euros no lo compréis. Es una estafa, ya está denunciado, demandado por todas partes. Hay que ser desgraciado para esto", explicaba en sus stories.

Y no se cansa de alertar a su familia virtual. “Estamos disgustadísimos con el tema del cuaderno de la princesa. Por favor, lo repito, no pongáis nada que ponga cuaderno. El libro cuesta 13 euros. No me entra en la cabeza cómo la gente puede ser tan mala. Aprovecharse de estas situaciones”, recordaba.