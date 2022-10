Bruce Springsteen comparte una versión de ‘Nightshift’ como adelanto de su disco de soul

Poco a poco, vamos conociendo más detalles de Only the strong survive, el nuevo disco de Bruce Springsteen. El Boss vuelve a la actualidad musical con un álbum en el que rinde homenaje a las canciones más representativas del soul clásico. Verá la luz el 11 de noviembre y contendrá versiones de clásicos de The Commodores, Aretha Franklin o The Supremmes.

Hace unas semanas ya conocimos el primer adelanto de este álbum. Era su versión de Do I Love You (Indeed I Do), escrita por Frank Wilson en 1965, junto con un vídeo musical dirigido por Thom Zimmy. Ahora, el boss ha compartido una más de las 15 canciones que podremos escuchar. Se trata de Nightshift, una versión del original de The Commodores.

Nightshift apareció por primera vez en 1985, y fue escrita como un tributo a Marvin Gaye y Jackie Wilson, que habían muerto un año anterior. En esta nueva versión, Springsteen se mantiene fiel al original, llevando la melodía sobre una banda de apoyo de metales, cuerdas y coristas.

El músico estadounidense compartió un comunicado en forma de vídeo reconociendo que lo que más deseaba con este nuevo álbum era hacer sonar su voz. "¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los años 60 y 70?", dice el estadounidense. Springsteen se refiere a grandes de la música e ídolos personales como Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, asegurando que trata de "hacerles justicia a todos estos ya los fabulosos escritores de esta gloriosa música".

Bruce Springsteen - Nightshift (Official Video)

El próximo año, Springsteen se embarcará en una gira mundial con su E-Street Band, el que será su primer tour como grupo reunido desde 2017. La gira se anunció en mayo y comenzará en su tramo estadounidense en febrero antes de viajar a Europa. Barcelona será la única ciudad en la que podremos disfrutar de su apabullante directo en nuestro país los días 28 y 30 de abril.

Las cifras de Europa dejan claro las ganas que hay de volver a disfrutar en directo de uno de los espectáculos de rock más legendarios de todos los tiempos, con un inicio de gira que será memorable.

Estas fechas de 2023 marcarán los primeros shows en vivo de Springsteen y la E Street Band desde el final de su gira mundial de The River, que culminó en Australia en febrero de 2017. El grupo tocó públicamente por última vez en el programa Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde interpretaron dos canciones de su más reciente álbum de estudio, Letter to You.