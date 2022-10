Sam Smith se lleva una doble sorpresa de Ed Sheeran y Disclosure

Entre británicos anda el juego y todo queda en casa. Porque Sam Smith está siendo noticia y tendencia en Reino Unido no solo por el estreno de la nueva canción con la que presenta su próximo álbum de estudio sino por la enorme repercusión que está teniendo en redes sociales como TikTok y que ha llevado a otros ingleses como Disclosure a realizar un remix del mismo tema.

La noticia se conocía esta misma semana cuando a través de los perfiles oficiales tanto de Sam Smith como de Kim Petras así como de Disclosure se confirmaba la creación de este remezcla. Su fotografía caracterizados en el rostro con las líneas de los djs no deja lugar a dudas.

Ellos mismos se encargaron de presentar su versión inédita de Unholy durante su actuación en el All Points East de Londres. No es la primera vez que Sam Smith colabora con el dúo. De hecho el tema Latch acaba de cumplir una década demostrando que su éxito es atemporal.

Casi tanto como parece que será el de Unholy que apenas un par de semanas después de su estreno sigue acaparando las miradas de los más jóvenes en suelo británico y en medio mundo. Habrá que esperar para ver qué tal funciona la nueva versión de Sam Smith + Kim Petras + Disclosure.

Por lo que imaginamos que no habrá que esperar tampoco será para que vemos como la casa del inglés aparece decorada con un adorno decorativo responsabilidad del mismísimo Ed Sheeran. El británico ya había desvelado su intención de hacerle llegar a Sam Smith un regalo similar al que antes había recibido Elton John o unos locutores de la radio británica.

"Voy a encargar uno de tamaño natural para Sam Smith porque vio uno de ellos en mi pub y dijo: 'Dios mío, me encantaría tener uno" dijo en su día el autor de Shape of you pero la entrega no se ha producido hasta estos días. Y Smith, encantadísimo con su nuevo juguete.