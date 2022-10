Frank Sinatra y el origen de su apodo, que fue 'La Voz' pero pudo haber sido 'El abrazo'

Frank Sinatra, icono y estrella de la Edad de Oro, es conocido en todo el mundo por sus espectáculos y, sobre todo, por la magia que transmitían sus obras. Y es que han pasado más de 80 años desde que su voz se consagrase como una de las más prestigiosas de todos los tiempos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para las siguientes generaciones y, por supuesto, en la mejor terapia emocional, ya que ponía el vello de punta a todo aquel que lo escuchaba.

Este artista se convirtió en una auténtica leyenda del swing y del jazz y una musa que acabó revolucionando la industria musical. Además de conseguir la etiqueta de uno de los mejores intérpretes en el siglo XX, Sinatra fue todo un galán, que desató la efervescencia entre sus admiradoras. El cantante Theme from New York, New York podría representar el sueño americano que todos deseaban alcanzar: talento, éxito y necesidad de avanzar y prosperar.

Sinatra nació en 1915 en Hoboken, Nueva Yersey y provenía de una familia humilde, que abandonó su casa en Italia para encontrar una nueva oportunidad en Nueva York. Desde entonces, el artista probó suerte en la gran manzana para sacar unos ahorrillos en el mundo musical. Pronto, acabó logrado un hueco en este gremio y vaya sí lo lo logró porque por fin pudo hacer realidad su sueño. El cantante llegó a convertirse en una celebridad internacional muy reconocida.

Frank Sinatra cantando y brindando en medio de su espectáculo. / David Redfern/Getty

De hecho, su intachable carrera le llevaron a bautizarse con uno de los apodos más distinguidos en el mundo musical. Curiosamente, a Frank Sinatra se le conoce como ‘La voz’, no solo por su don cantando, sino por su capacidad de emocionar y transmitir a través de ella. Te erizaba la piel con solo coger un micrófono y despertaba toda y cada una de las sensaciones que tenías apagadas y sepultadas dentro de ti. Así era Sinatra, un hombre capaz de comunicar y hacer magia con sus palabras, con su voz, con su entonación... El resultado era un viaje de lo más emotivo, algo que a día de hoy nos sigue conmocionando con solo escuchar los primeros acordes de su música.

Pese a ello, muchos críticos llegaron a hablar de la falta de potencial de su voz echando en falta que fuese aún más estridente. Sin embargo, Sinatra logró compensarlo con un peculiar método para agarrar el micrófono. Esta técnica, que podría ser catalogada como magistral, le sirvió para destacar aún más y tapar las bocas de los que se atrevieron a poner en duda su poderoso talento.

Una vida marcada por el éxito y el caos

La vida profesional de Sinatra estuvo marcada de muchos éxitos, sin embargo, en lo referente a su vida privada, estuvo llena de secretos y misterios. Más allá de la música, el cantante acabó protagonizando diversas portadas en la prensa debido a los numerosos escándalos en su vida sentimental. Sí, podría decirse que Sinatra era un hombre al que le encantaba el espectáculo.

Protagonizó diversos romances con personalidades tan relevantes como Marilyn Monroe o Jacqueline Kennedy. Sin embargo, muchos de ellos fueron muy perseguidos por la prensa. Uno de los primeros escándalos de Sinatra en lo referente a su vida sentimental tiene relación con su primer matrimonio, donde las infidelidades de él les acabaron separando. El segundo y más resonado fue con su segunda mujer Ava Gardner, con quien comenzó a los pocos días de divorciarse de su primera mujer y con quien también tuvo una relación de idas y venidas. En total contrajo matrimonio hasta en cuatro ocasiones y Bárbara Marx, la ex mujer de Zeppo Marx, fue la que le acompañó hasta el final de sus días.

Frank Sinatra y Ava Gardner juntos en un evento en 1959. / BPA/Getty

Pero el ojo público también siguió muy de cerca los círculos y relaciones que tenía Sinatra y recalcaron el claro vínculo que el artista mantenía con la mafia italiana. Sus viajes constantes a La Vegas y su buena sintonía con Lucky Luciano o Sam Giancana, le acabaron situando en el centro de una investigación por parte del FBI, en la cual se plasmaron más de mil páginas de datos sobre el artista. Algo que podría explicar porque muchos analistas confirmaban que uno de los personajes de la película El Padrino podría estar inspirado en la figura de Sinatra.

Frank Sinatra, popularmente conocido como ‘La Voz’ falleció en 1998, tras varios años arrastrando problemas de salud. Su pérdida se sintió en los diferentes rincones del mundo, pero su talento sembró la semilla de un nuevo arte que serviría de inspiración para las jóvenes promesas.