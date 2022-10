Sebastián Yatra cumple 28 años y nosotros lo celebramos recordando sus grandes logros

Sebastián Yatra se ha abierto un camino en la música y en nuestros corazones. El colombiano está de celebración este 15 de octubre celebrando su 28 cumpleaños. Desde aquí le deseamos feliz día, esperamos que lo pase en grande en un momento tan especial y, sobre todo, que descanse entre todos los conciertos que está regalando este año.

Gracias a canciones como `Robarte un Beso´, el artista ha entrado de lleno en la vida de todo su público, que le sigue incondicionalmente. Solo hay que ver el éxito que ha tenido con `Dharma Tour´, la gira que ha puesto en pie a personas de España, Estados Unidos o Latinoamérica. Su próximo show es el 20 de octubre en Ecuador, poniendo el broche final el 10 de diciembre en República Dominicana.

Para celebrar este día tan especial con el chico de los Tacones Rojos, desde LOS40 vamos a recordar los principales logros que ha conseguido en todos estos años.

Más de una veintena de premios

El talento que tiene Sebastián Yatra no tiene límites, algo que queda claro al ver todos los reconocimientos que acumula gracias a su repertorio. Son más de una veintena las estatuillas que tiene que tener guardadas (seguro que ha tenido que agrandar la vitrina para que entren todos). Además, cada premio viene de galas diferentes, desde los Latin American Music Awards a los MTV Europe Music Awards, pasando por los Premios Heat Latin Music Awards.

Canciones como Pareja del Año, Traicionera o Un Año han sido las elegidas para llevarse el galardón a casa. De lo que no podemos olvidarnos tampoco son de los futuros premios que podría ganar, ya que está nominado cuatro veces a los Premios Grammys Latinos y otras cuatro en LOS40 Music Awards.

26 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 26 billones de escuchas combinadas

Además de los premios, también tenemos que destacar las escuchas mensuales que recibe el colombiano mensualmente, ya que alcanza los 26 billones de reproducciones combinadas. Quién le iba a decir hace 5 años que tanta gente iba a disfrutar con sus temas y que iba tener un gran fandom respaldándole.

Gracias a esto ha conseguido colarse en las máximas posiciones en diferentes listas del mundo. Un ejemplo lo tenemos aquí mismo cuando consiguió entrar directo al Número 1 en la Lista de LOS40 con Pareja del Año. Más tarde regresó con Tacones Rojos, demostrando que se había convertido en un fenómeno musical al que muchos seguían.

Su faceta como actor

Como muchos otros artistas, Sebastián también tiene una faceta como actor que ha comenzado a desarrollar hace apenas un año. La primera vez que lo vimos en la pantalla grande fue en La Reina del Flow. Aunque hizo de sí mismo para cantar junto a Charly Flow, fue un gran momento en su carrera interpretativa.

Más tarde, hemos podido disfrutar de él en `Érase una vez (pero ya no)´, serie de Netflix en la que hizo el papel protagonista masculino junto a Nia, de OT. Muchos de sus seguidores alabaron el trabajo que hizo en esta producción y le pidieron que se lanzara en más ocasiones a esta aventura.

Múltiples discos de platino

Podemos definir a Yatra como uno de los artistas más importantes actualmente. Una forma de comprobarlo son todos los discos de platino y oro que ha conseguido con sus diferentes hits en multitud de ciudades. Por ejemplo, en España se ha llevado cinco discos de platino con Traicionera, dos con Alguien Robó junto a Wisin y Yandel, seis con Pareja del Año o un disco de Oro con Vuelve de Beret, Cristina, Runaway o No hay nadie Más. ¿Necesitas más pruebas para comprobar que es uno de los mejores cantantes del momento?

Muchos de estos certificados han venido con las grandes colaboraciones, ya que cuenta con multitud de temas con artistas tan importantes como él. Maluma, Nicky Jam, Danna Paola, Tini, Daddy Yankee o Juanes son algunos de los nombres más sonados dentro del repertorio de Sebastián.

Actuación en los Oscar

Uno de los momentazos que nos regaló y que él recuerda con mucho cariño ha sido en los Premios Oscar. Durante el evento, el artista se subió al escenario para regalar una de las actuaciones más bonitas de su carrera con Dos Oruguitas, la banda sonora de Encanto que él mismo se encargó de crear.

Sebastián Yatra durante su actuación en los Premios Oscar / Neilson Barnard/Getty Images

Además de la actuación, Yatra contó una anécdota muy divertida que le había ocurrido a la hora de sentarse en la mesa que le habían asignado, ya que acudió nervioso al ver que se iba a sentar al lado de Billie Eilish. Finalmente, por diferentes factores le cambiaron de sitio al lado del productor de Beyoncé, cuya artista no iba a poder acudir. Pero para sorpresa de todos, la cantante se acercó a la gala junto a Jay-Z y terminaron cenando los tres juntos.

El gran éxito de Dharma Tour

Uno de los grandes logros que ha conseguido personalmente Sebastián Yatra ha sido el éxito total que ha tenido su gira, Dharma Tour. Después de pasar por lugares como España, México, Argentina o Estados Unidos, lo que menos preocupa al artista son los números o cuantas reproducciones tienen sus canciones.

Él mismo explicó esto en una entrevista: “Nos hacen creer que cualquier cosa, menos esa meta final de no ser el puesto número uno en la carrera es una mierda, literalmente nos sentimos así. Nos enseñaron que el número dos, el tres, no cuentan y que el número 100 no existe. Esos son solamente números, los números no tienen emociones, los números no tienen sentimientos, los números no se quedan en el corazón de nadie”.

¡Felices 28, Sebastián Yatra! Esperamos que estos logros se multipliquen por 100 en tu próximo cumpleaños.