Macarena Gómez ('Sagrada Familia'): "No me considero una actriz encasillada para nada"

Este 14 de octubre llegaba a Netflix la última serie de Manolo Caro, Sagrada Familia, que nos introduce en una historia de maternidad y familias disfuncionales donde nada es lo que parece. Gloria Román (Najwa Nimri), vive junto a su hijo Hugo y su au-pair Aitana (Carla Campra), por lo menos de cara a la galería, pero cuando dentro de su casa se corren las cortinas y se bajan las persianas la realidad es otra: Aitana es en realidad su hija mediana y Abel (Iván Pellicer) es su hijo primogénito, que vive encerrado sin poder ver la luz del día.

Completan este reparto de élite Álex García, Álvaro Rico, Ella Kweku, Alba Flores y Macarena Gómez; dando vida a unos vecinos que se mueven por el interés y las apariencias. Precisamente desde LOS40 pudimos hablar con Alba Flores, Macarena Gómez y Manolo Caro de sus personajes, de lo que las inspira, del miedo o no a ser encasilladas y de todas las ideas que han dado origen y moldeado a Sagrada Familia.

Así surje Sagrada Familia

"El proyecto surje cuestionándome un poco dónde he crecido y cómo he crecido" explicaba el cineasta mexicano, que se estrena su cuarta serie dentro de la plataforma. "He crecido con muchas mujeres a mi alrededor, por fortuna, y he visto lo dificil desde una óptica muy compleja: siendo hombre y joven pero viendo cómo es ser madre o cómo se intenta ser una buena madre, y es un homenaje un poco a eso".

Hasta qué punto estaría dispuesta a llegar una madre por proteger a su familia es una de las cuestiones principales en torno a las que gira la serie, una ficción que sin duda ha supuesto grandes personajes tanto a Alba Flores como a Macarena Gómez, que se ponen en la piel de Caterina y Blanca respectivamente.

"Blanca para mí es un regalo" comenta Macarena, "nunca había hecho un personaje de estas características y me resultó difícil interpretarla. Yo siempre cuento que cuando leí el guion pensé que iba a interpretar el papel que luego le dieron a Alba, lo tenía clarísimo. Es un personaje difícil porque tiene su mundo interior y sus conflictos y no quiere que su vecindario sepa de estos conflictos, y guarda mucho las apariencias".

"Para mí lo difícil fue encontrar una referencia, porque no la tengo en mi vida. Era un personaje bastante extraño y me alié con lo extraño" confiesa por su parte Alba Flores, que encontró inspiración en la película de La noche del cazador para interpretar a Caterina.

Unos personajes que les han puesto a prueba, encontrando otros registros, y que a Alba le ha permitido reencontrarse con Najwa Nimri después de haber coincidido en Vis a Vis y La casa de Papel, algo de lo que se siente muy agradecida: "coincidir con Najwa es maravillo, poca gente tiene la suerte de tener una pareja artística".

Disfruta de la entrevista al completo y de todos los capítulos de Sagrada Familia, que ya están disponibles en Netflix.