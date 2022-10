BTS confirma su marcha al servicio militar obligatorio y un descanso hasta 2025

Es la noticia que los fans de BTS no querían escuchar, pero el momento ha llegado. Sus siete integrantes han confirmado su enlistamiento en el ejército para cumplir con la obligatoriedad del servicio militar. Y es que dicho servicio es obligatorio para los jóvenes surcoreanos de entre 18 y 30 años.

Aunque han intentado posponerlo en múltiples ocasiones, apoyándose incluso en encuestas que acabaron trasladándose al Ministerio de Defensa, los surcoreanos deberán finalmente cumplir con su deber. Así lo ha confirmado Hybe, la agencia del grupo, a través de un comunicado, en el que además indica que estarán ausentes hasta el 2025.

Dicho comunicado dice lo siguiente: "BIGHIT MUSIC está orgulloso de anunciar que hoy los miembros de BTS están avanzando en los planes para cumplir con su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada miembro se embarca en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir. Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha crecido a con un éxito internacional, rompiendo récords, y catapultando el K-Pop en la estratosfera global. BIGHIT MUSIC se ha centrado en el momento histórico en que sería posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes saludables sirvan con sus compatriotas, y eso es ahora. El miembro Jin iniciará el proceso tan pronto como la agenda de su lanzamiento en solitario concluya a finales de octubre. Entonces, seguirá el procedimiento de enlistamiento del gobierno coreano. El resto de miembros del grupo planean cumplir con el servicio militar basado en sus planes individuales. Ambos, la compañía y los miembros de BTS, están planeando reunirse como grupo sobre 2025 después de su compromiso con el servicio. Con el lanzamiento del primer álbum de antología a principios de este año, se abrió un camino para permitir a los miembros tomarse un tiempo para explorar en sus proyectos individuales. Como parte de la familia de HYBE, apoyamos y animamos a nuestros artistas y estamos más que orgullosos que ahora tengan tiempo para explorar sus intereses únicos y hacer su labor de estar en el servicio de un país al que llaman hogar. Yet To Come (The Most Beautiful Moment) es más que una canción de sus últimos discos. Es una promesa. Queda mucho por llegar en los próximos años de BTS".

Estas palabras han revolucionado a sus fans en cuestión de segundos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de todo tipo. Algunos expresan la tristeza que sienten al pensar que no van a escuchar música nueva de sus artistas favoritos en todos estos años, pero otros toman este descanso como un momento para apreciar aún más todas y cada una de las canciones que nos han regalado. Es algo temporal y, como ha advertido su agencia, queda BTS para rato.