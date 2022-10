Jin de BTS anuncia su nuevo proyecto en solitario

El concierto exclusivo que BTS ofreció este fin de semana en Busan con motivo de los actos de la candidatura de la ciudad coreana para albergar la expo mundial en 2030 no solo dejó un récord de asistentes online sino una gran noticia para los seguidores del grupo de k-pop. Porque Jin anunció en pleno show que su nuevo proyecto en solitario está a la vuelta de la esquina.

"Tengo algo que contaros. Voy a convertirme en el segundo miembro de BTS tras J-HOPE en lanzar mi propio álbum. En realidad no es un gran álbum ni nada parecido. Simplemente es un single. He podido trabajar junto a alguien con quien siempre había soñado, así que lanzaremos una canción. Además he grabado diferentes cosas últimamente y queda un m0ontón de cosas por rodar así que espero que lo disfrutéis al completo muy pronto" aseguro el músico.

Esta no será la primera vez que Jin publique canciones en solitario ya que en los últimos años hemos podido disfrutar de algunas de sus propuestas musicales como Tonight, Abyss, Yours o Super Tuna.

Y no será la única noticia que los miembros de BTS podrían confirmar antes de que termine el 2022 ya que RM hace unas semanas confirmó que su propuesta en solitario estaba acabada casi al 90%. Todo ello en medio de un parón musical que el grupo de k-pop confirmó después de varios años con una agenda repleta de compromisos.

Más de 50 millones de personas siguieron el show de BTS en Busan, en la plataforma Weverse, al que acudieron de manera presencial más de 55.000 espectadores. Jungkook, V, Jin, Suga, J-Hope, RM y Jimin cantaron y bailaron 20 de sus canciones más conocidas en el Estadio Asiad de Busan, para apoyar a esta ciudad de Corea del Sur.

Allí, rodeados de su público que les ha llevado a la cumbre, confirmaron que pese a que sus miembros están trabajando ya en sus proyectos en solitario, queda BTS para rato: "Aunque es tan triste que el concierto ya esté terminando, no es como si solo tuviéramos hoy. Continuaremos durante 30 años... e incluso nos presentaremos cuando tengamos 70 años" explicó Jimin.