BTS podría actuar en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022

De momento no existe confirmación pero muchos medios especializados deportivos ya se han lanzado a la piscina. BTS podría actuar en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022. El evento tendrá lugar en las horas previas al partido que disputará la selección local en el Al Bayt Stadium que cuenta con una capacidad para más de 60.000 espectadores.

Un auténtico bombazo que de producirse multiplicaría la repercusión que entre los más jóvenes puede tener una competición como la Copa del Mundo de fútbol. De momento la FIFA guarda silencio y no ha confirmado ni desmentido estos rumores que ubican a una de las mayores bandas de kpop de todos los tiempos en Qatar el próximo 20 de noviembre.

Porque la banda no está siendo ajena al movimiento del Mundial después de participar en la campaña Goal of the Century que tiene un importante fin social sino que además han dado vida a una nueva versión de Yet to come, uno de los mayores éxitos de su último disco Proof. Yet to come (Hyundai version) está cerca de superar los 20 millones de reproducciones en el canal oficial de Youtube de la marca de coches.

Hay que recordar que la canción original, Yet to come (The most beautiful moment), vio la luz como una de las 3 canciones inéditas incluidas en el álbum antológico en el que BTS recopiló 48 temas que resumen su carrera. De hecho para este patrocinador oficial del mundial regrabó su videoclip dando una nueva vida a su canción que seguro que será una de las más sonadas durante el mes de competición futbolera.

El grupo de Kpop ha participado además en una campaña para promover la sostenibilidad y todo lo relacionado con la ecología. El proyecto se llama Goal Of The Century y los cantantes no son los únicos colaboradores porque también estarán presentes futbolistas como Park Jisung, capitán de la Selección de fútbol de Corea del Sur, o Steve Gerrard.

De momento la canción oficial presentada para Qatar 22 está teniendo una repercusión limitada y son ya varios los artistas que se han animado a probar suerte a dos meses de la cita mundialista. BTS parte con un cartel espectacular al ser uno de los grupos más vendedores y con mayor cantidad de fans en todo el mundo por lo que su actuación sobre el césped del estadio en la ceremonia inaugural podría ser un auténtico boom.