India Martínez, espectacular en bikini el día de su cumpleaños: “¿Qué tal me sientan?”

Como para cualquier persona, el verano está para disfrutar, desconectar y coger un poco de color si se puede, y por qué no, también para posturear un poco sobre esas ansiadas vacaciones. Así lo han hecho durante esta etapa estival nuestros artistas favoritos que nos han puesto los dientes largos con sus días de descanso.

Sin embargo, con más de uno, los haters han estado al pie del cañón y cada vez que han compartido una instantánea en sus redes, la han analizado con lupa y no ha pasado desapercibida. Esto mismo le ha pasado a India Martínez durante los meses de calor.

Cansada de las críticas, la cantante ponía el broche de oro a esta etapa veraniega con un espectacular posado con el que aprovechaba para responder a todos los usuarios que le habían analizado cada post: "Los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante... O que no me hace falta enseñar... O que es para provocar al personal... Lo hago porque me da la gana, porque me da igual lo que piensen los demás, y porque soy una mujer libre".

Su posado el día de su cumpleaños

Demostrando que los comentarios desafortunados no le importan ni tampoco le afectan, la intérprete de éxitos como 90 minutos, lo ha vuelto a hacer. No ha sido en un día cualquiera, sino que, en su 37 cumpleaños, la cordobesa ha sacado el bikini de estampado de camuflaje y ha aprovechado para posar tumbada encima de las piedras: "¿Qué tal me sientan?", escribía.

Lo cierto es que la pregunta se responde por sí misma, y es que la artista es como el buen vino: ¡con los años, mejor! Pero por si cabía alguna duda, entre los miles de comentarios de compañeros de profesión que han aprovechado para desertarle un feliz día, ha sido el actor Maxi Iglesias quien se la ha respondido bien claro: "De maravilla".

India, que ha preferido anticiparse a los haters, ha afirmado que estaba muy cómoda con esa pose de diosa encima de las piedras: "No me tumbé ahí para posturear, es que no había arena seca".

Sin embargo, la cantante no ha tardado en revolucionar las redes sociales y han sido algunos usuarios los que le han cuestionado si su profesión es cantante o influencer: "Realmente no sé quién eres, pero dos veces me has saltado por aquí y siempre luciendo magra". Un comentario que no ha dudado en tomárselo con humor: "Un poquito de tregua en los insultos que ha sido mi cumpleaños... ni eso respetáis".

La que liáis por una foto en las roquitas… 😂😚 — India Martínez (@IndiaMartinez) October 17, 2022

Parece que no ha sido la única respuesta que ha recibido, y ante tal revuelo, India Martínez ha vuelto a pronunciarse en redes: "La que liais por una foto en las roquitas...", escribía con caras de risa. Y es que si hay algo que ya ha aprendido es que con los haters es mejor tener paciencia y hacer oídos sordos.