Dabiz Muñoz en redes sociales: “He sido padre. Siento avisaros tan tarde”

Dabiz Muñoz fue el padrino del estreno del programa de Joaquín que tantas alegrías está dando a Antena 3. En su conversación con el futbolista trataron el tema de la paternidad.

El marido no descartaba ser padre algún día. Aseguraba que su mujer, Cristina Pedroche, todavía era joven. Pero tenían claro que el día que tomaran esa decisión se porque ambos estarían dispuestos a renunciar a algo porque tener un bebé era incompatible con sus agendas profesionales.

Poco a pasado para poder ver a Dabiz con un bebé en brazos. “He sido padre. Siento avisaros tan tarde 😆😆😆”, bromeaba en sus redes sociales. Y no, no es que haya tenido un hijo secreto y ahora que Telecinco está investigando historias de padres e hijos no reconocidos, haya decidido adelantarse. Es simplemente que ha visitado a unos amigos.

La pequeña Galatea

Miki Nadal y Helena Aldea anunciaron la llegada de su primera hija juntos, Galatea, el pasado viernes. Pues bien, su madrina y su marido no tardaron en ir a conocerla. Y es que la gran amistad de Pedroche con el humorista ha hecho que la presentadora se convierta en su madrina.

Eso sí, el chef ha sido muy respetuoso y ha tapado la carita del bebé con algo de comida, para no perder su toque personal.

"Este primer baile dedicado no podía ser para otra persona. Hoy ha nacido mi ahijada, la niña más bonita del mundo. Galatea, ¡qué ganas de abrazarte! Miki Nadal y Helena Aldea, os quiero", escribía Cristina en redes nada más conocer la noticia.

Así que no, que nadie piense que Dabiz Muñoz ya es padre porque todavía habrá que esperar para poder dar esa noticia según lo que habló con Joaquín. Eso sí, lo mismo hay un efecto contagio y si Lorena Castell, Anna Simón y Miki Nadal ya han dado el paso tras coincidir en Zapeando, lo mismo es ahora Cristina la que se lanza.