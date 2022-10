Laura Escanes hace una lista de las cosas que le hacen feliz y aparece una sola artista

Laura Escanes no atraviesa su mejor momento personal. Enfrentarse a una ruptura después de muchos años de relación, y más en su caso donde ha tenido que hacer frente a muchas críticas y obstáculos, no es tarea fácil.

Es consciente de que hará falta tiempo para calmar las aguas y librarse de la presión mediática que tiene ahora encima. Los novios se le multiplican y las referencias a Risto Mejide van a ser constantes.

Así que, con esta situación, lo único que queda es encontrar motivos para seguir adelante y llevarlo lo mejor posible y ella ha encontrado una forma de motivarse que ha querido compartir con todos sus seguidores.

“El otro día vi una foto de alguien en pinterest sobre las cosas que le hacían feliz… y me animé a empezar la mía ❤️‍🩹”, informaba junto a dos fotos con la lista de sus placeres.

No podían faltar ni su hija, Roma, ni el hijo de Risto Mejide, Julio. Eso sí, el nombre del que ya puede considerar su ex, no aparece por ningún lado.

La música le hace feliz

Sí, habla de cosas tan sencillas como comer, el mar, los atardeceres o sensaciones varias. Eso sí, nada que tenga que ver con las redes sociales.

Y, como no podía ser de otra manera si hablamos de felicidad, también hay varios puntos que tienen que ver con la música: “Ir a conciertos. Que me recomienden una canción. Escuchar música”.

Y en esa lista de cosas que le hacen feliz, hay una sola artista: Rihanna. Un nombre que, vistos los comentarios, podemos darnos cuenta de que ha llamado mucho la atención. Lo que no ha especificado es si le hace feliz su faceta de cantante o la de empresaria e influencer.

Lo que está claro es que Laura tiene muchas cosas a las que agarrarse para superar este momento de crisis personal.