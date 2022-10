Tom Felton confiesa que Emma Watson también fue su crush durante ‘Harry Potter’

Años después de que Harry Potter finalizara su rodaje sigue siendo objeto de culto y fuente de noticias constantes. Hace apenas unos días nos despedíamos de Robbie Coltrane, actor que dió vida a Hagrid, en una noticia triste para la franquicia. Y ahora Tom Felton ha dado la cara positiva de algo que desconocíamos completamente.

En su libro biográfico en el que repasa cómo vivió el rodaje de la saga, el actor que dió vida a Draco Malfoy desvela cómo durante los muchos años que compartió con su compañera de reparto Emma Watson la intérprete se convirtió en su crush. Así fue como Slytherin empezó a amar a Gryffindor (en secreto).

"Solo estábamos siendo chicos malos, en gran parte por incomodidad y porque pensamos que éramos jodidamente geniales. Mi novia en ese momento supo de inmediato que había algo tácito entre nosotros. Recuerdo haber usado la vieja frase familiar: ‘La amo como a una hermana’. Pero había más que eso. Eso no quiere decir que no haya una chispa entre nosotros. Siempre la hubo, sólo que en distintos momentos. Pero la amaba y la admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más... Éramos almas gemelas. Sé con certeza que siempre tendré el apoyo de Emma y ella siempre estará a mi lado" explicó sobre ese periodo Felton.

Unas palabras que aparecen en Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard y que vienen a refrendar la buena sintonía que había entre ambos intérpretes: "Era como el tío más divertido que he tenido (...) era muy cariñoso y compasivo conmigo cuando era niña y adulta" dijo Emma Watson.

Y como en toda historia infantil de amor que recordamos, la cosa no empezó demasiado bien puesto que él se dedicó a hacerle algunas bromas pesadas a ella. La torpeza de los chicos no solo es cosa de los anónimos sino que también se da en las celebs.

Tom Felton y Emma Watson no fueron pareja

Lo que sí sabemos es que Tom Felton y Emma Watson no fueron pareja ni durante ni después de la saga Harry Potter. Crecieron juntos y son muy buenos amigos, pero solo eso. "Somos algo, si eso tiene algún sentido" aseguraba el actor en una entrevista reciente con Entertainment Tonight. "Hemos estado muy cerca durante mucho tiempo. La adoro. Creo que es fantástica. En cuanto al lado romántico, creo que es una cosa de Slytherin-Gryffindor en lugar de una cosa de Tom y Emma. Ahora me vas a hacer llorar, pero no, creo que ella es una influencia fantástica en el mundo".

Aunque en las películas viéramos a un Malfoy y Granger enemistados, es una relación muy alejada de la realidad. Aunque él la hiciera de rabiar ante las cámaras detrás había una bonita amistad. Para Hermione, incluso algo más. Fue en una entrevista a People en 2012 en la que reconoció que tenía un completo crush hacia el malo de la historia.

"Durante las dos primeras películas tenía un enorme crush en Tom Felton. Él fue mi primer crush. Y lo sabe. Lo hablamos y todavía lo seguimos hablando. Ahora somos muy buenos amigos, eso está guay. Nos gustan los chicos malos, él tenía un par de años más que yo y un monopatín. Y realmente eso era todo, solía hacer trucos. Era un chico muy guay".