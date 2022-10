El cuarto disco de Sam Smith ya tiene nombre, ‘Gloria’, y fecha de lanzamiento

Sam Smith nos dejaba ayer con la miel en los labios con su lado más exhibicionista dejando caer que un anuncio estaba muy próximo a llegar. Y apenas unas horas después, el británico cumplía con lo prometido: el cuarto disco del intérprete ya tiene nombre, Gloria, y fecha de lanzamiento.

El solista inglés va a cumplir con su tradición de publicar un nuevo álbum cada 3 años. Comenzó su carrera en 2014 con In the lonely hour, siguió en 2017 co The thrill of it all y en 2020 con Love goes y continuará el 27 de enero de 2023 con Gloria.

"Queridos marineros ⚓️ Estoy encantado de anunciar que mi cuarto álbum se llama 'GLORIA'. Será tuyo el 27 de enero de 2023, y ya puedes reservar. Me siento abrumado y emocional mientras empiezo a dejar ir a Gloria y entregarte este trabajo" empieza posteando el artista británico.

"Ha sido mágico en todos los sentidos hacer esta pieza musical y al regalarte este disco te regalo parte de mi corazón y alma. Gloria me ayudó a pasar momentos oscuros y fue un faro para mí en mi vida. Espero que pueda ser eso para ti. Gracias por esperar tanto tiempo. Sólo unos meses ahora. Sam x Pre-guardar / pre-agregar enlace en mis historias" concluía el intérprete junto a una fotografía en primer plano en el que deja ver uno de sus tatuajes sobre su piel desnuda.

Sam Smith ya nos ha dejado un par de adelantos con Love me more y con Unholy junto a Kim Petras, un tema que ha conquistado las listas de ventas de medio planeta y cuyo videoclip también está triunfando. Y es que cuando uno pone el corazón y disfruta lo que hace el resultado difícilmente no sea un exitazo.

"Hacer este vídeo fue un sueño hecho realidad. Floria y todo el equipo realmente lo han destrozado. Estoy tan abrumado por todo el amor y muy agradecido a nuestro increíble equipo y conjunto por hacer este espectáculo verdaderamente UNHOLY 👅❤️❤️ 🔥 os quiero marineros x @kimpetras @floriasigismondi @la.horde" confesaba en sus redes sociales.

No sabemos el título de las canciones, ni los colaboradores pero queda claro que estamos a punto de descubrir la nueva aventura musical de este intérprete: "En los últimos meses he estado ocupado, por decirlo suavemente. Me he enterrado en un montón de música. He tenido viajes emocionales maravillosos, lo cual es muy normal en esta parte del proceso. Estas canciones son especialmente emocionales para mí y dejarlas ir será más difícil que nunca pero es algo que estoy emocionado de hacer. He pasado por un cambio muy creativo en los últimos años. He escrito cientos de canciones y llevado mi creatividad a nuevos niveles. Explorar diferentes géneros y empujarme a mí mismo de cualquier manera posible me ha encantado y mi objetivo es asegurarme de que escuches ese amor y esa honestidad en mi música. Soy un artista que ama toda la música. Me encanta no tener géneros y me encanta hacer lo que sea que quiera hacer ese día. Odio las etiquetas y nunca me encontraréis en una. Este próximo disco es diferente y puede haber cosas que os sorprenderán al escucharlo, pero me siento muy afortunado de saber que en tus manos mi trabajo está seguro" escribió Smith hace unas semanas sobre el proceso de creación de su nuevo álbum de estudio".