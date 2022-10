Así suena ‘TOKE’, la nueva canción de Chanel para el mundial de Qatar

Después de mucha expectación, Chanel ha dado a conocer el título de su próximo lanzamiento, la fecha y un adelanto del tema que nos hará bailar y cantar con la mami. Hay que recordar que TOKE será el himno de la Selección Española de Fútbol para el Mundial de Qatar 2022, a pesar de que no se compuso para la ocasión.

Hasta que llegue el disco al completo en 2023, estos pequeños trabajos son una forma de que la espera se haga más amena. TOKE es el segundo single que prepara después de SloMo, el sencillo que revolucionó no solo a España, sino a toda Europa. Ahora quiere que esto se vuelva a repetir a partir del 25 de octubre, momento en el que estará disponible en todas las plataformas digitales. Sin embargo, podremos ver el videoclip el 24 de este mes en La 1, como confirmó María Eizaguirre, directora de Comunicación de TVE.

De momento ya conocemos los primeros ocho segundos de este futuro hit, que, como no podía ser de otra forma, comienza con la frase “llegó la mami”. Una frase que nos ha acompañado a muchos y que no nos hemos sacado todavía de la cabeza. Con este comienzo podemos estar seguros de que vamos a volver a ver un show digno de otro Chanelazo, ya que fue ella misma la que lo dio a entender: "Están todos los bailarines. Calentar mucho los cuádriceps porque hoy vengo en tacones y no puedo ni andar", confesó en la rueda de prensa de TVE el pasado 14 octubre.

🚨 Primeros segundos de ‘TOKE’, segundo single oficial de Chanel! pic.twitter.com/OcioKtmIeE — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) October 17, 2022

TOKE, aunque todos pensemos que se ha compuesto para el mundial, fue creada en abril por la artista y Leroy Sánchez como nuevo single de la artista: "Cuando la escuchéis pensaréis que era para el Mundial de Fútbol, pero no. Las cosas suceden así", reconoció la cantante. Como pone en el vídeo que nos trae el adelanto: “algo está llegando”, tanto en el fútbol como en la carrera de Chanel.

“Hay proyecto de un disco de Chanel, pero...”

Domingo Olivo, director de marketing de Sony Music Spain, la compañía que ha firmado con Chanel, ha dado una reciente entrevista con Fórmula TV donde ha explicado los planes que tienen para ella y cómo la ayudarán a dar el paso de “crecimiento internacional”: “Chanel y su equipo creían que necesitaban dar un pasito más en su crecimiento internacional y nosotros buscábamos a una artista tan completa como ella".

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a sus seguidores son las palabras que ha dado sobre ese futuro disco que se traen entre manos. Hasta el momento todas las apuestas apuntaban a que saldría a principios de 2023, pero Olivo ha aclarado todos los rumores: "Chanel está trabajando en suficientes canciones como para tener un disco y hay proyecto de un disco, pero no a principios de 2023".

Chanel en la rueda de prensa de RTVE / Carlos Alvarez/Getty Images

Ahora tenemos que disfrutar de este pequeño adelanto e ir calentando motores para el lanzamiento oficial. Momento en el que seguro se llenan las redes sociales de los bailes y trends que se creen especialmente para este futuro éxito.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar ya TOKE?