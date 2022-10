Javiera Mena hace balance de su paso por el Benidorm Fest un año después

La segunda edición del Benidorm Fest ya ha comenzado. Más de 800 artistas, aún desconocidos, han enviado sus propuestas a RTVE para que escuchen, valoren y hagan una criba de las 16 mejores candidaturas para participar en la preselección de Eurovisión 2023.

Para calentar motores y, sobre todo, pedirle consejo en nombre de todo aquel que haya visto en este certamen una buena oportunidad para abrirse camino en la industria, consolidar su carrera o, simplemente, buscar nuevas experiencias en el mundo de la música, hemos hablado con una de sus participantes durante la edición de este año: Javiera Mena.

La artista se presentó con Culpable, un tema que ha includo en su reciente quinto disco Nocturna. Con motivo de este lanzamiento, hemos charlado con ella sobre el proceso creativo o su reciente faceta como productora, pero también hemos aprovechado para preguntar a la chilena por su paso por el Benidorm Fest, un destino al que no descarta probar suerte de nuevo en un futuro.

Javiera Mena - Culpa

P: ¿Qué es lo más positivo que te ha aportado presentarte al Benidorm Fest?

R: Mucha gente nueva, que me escuchó y que quizá no me habría conocido de no ser por la televisión. Yo, que llevo un tiempo en esto y que en Chile ya tengo un público más amplio, gracias al Benidorm Fest he llegado a diferentes edades. El público al que llegué es como más transversal. Me gustó mucho participar, no por ir a Eurovisión sino por el festival en sí. Siento que la disciplina de la televisión me ha hecho ser más exigente conmigo misma en el buen sentido, ya que lo que tienes que presentar debe ser de un nivel de execlencia y estar pendiente de muchas cosas más; aprendí de los errores también para mejorar tanto mis shows en vivo en un futuro como para ser mejor artista.

P: ¿Qué consejo le darías a quiénes se han presentado ahora?

R: Que se preocupen de la realización al 100% . Que no lo vean como un show para la gente de ahí, sino que lo vean como un show que va a ser retransmitido. Tienen que invertir [tiempo] en esto porque es algo que se queda grabado para siempre y es como un videoclip de mucha calidad, por lo que hay que poner un énfasis extra en seguir a las cámaras. Por ejemlo, si tú te fijas en lo que hizo Rayden in situ, no tenía mucho sentido pero estaba pensado para las cámaras.

P: ¿Qué tipo de música te gustaría ver para esta segunda edición del Benidorm Fest?

R: Diversa, sin duda. Creo que la diversidad es lo que representa el festival y por eso fue rico que me invitaran a mí, lo cual fue un verdadero honor por venir de otro sitio, de Latinoamérica. Me gustaría que representaran a España otros artistas latinos, porque España es súper latina también: está llena de peruanas. de chilenas, de argentinas... Y esa diversidad se tiene que notar.

Javiera ya ha dado su visión como artista, concursante y espectadora del Benidorm Fest. Ahora te toca a ti: ¿cómo sería tu candidatx ideal?