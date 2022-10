India Martínez sigue reaccionado a las críticas: “Si me dijeras eso en la cara te llevabas una buena hostia”

A estas alturas ya nadie duda de que las redes sociales se han convertido en el cajón desastre en el que muchos, parapetados tras un teclado y cierto anonimato, se toman la libertad de decir cualquier cosa. Los insultos y las faltas de respeto están a la orden del día y, los artistas, de vez en cuando, estallan ante las críticas de mal gusto que reciben. India Martínez es una de ellas.

El pasado 13 de octubre cumplía años y decidía celebrarlo compartiendo con todos sus seguidores una foto suya en bikini recostada sobre unas piedras en la playa. Para qué queremos más. Era consciente de que muchos iban a criticarla y ya lo comentaba por adelantado.

Pero quizás hay comentarios que no esperaba y que, finalmente, le han hecho estallar. Un usuario dejaba caer que antes las mujeres de su edad se mostraban como madres felices con varios hijos y ahora, lo que encuentra es una “warra suprema”.

Palabras ofensivas vertidas por un “vasco y español” que se define como ingeniero, candidato de un partido político, con conocimiento de varios idiomas. Debe ser que se saltó la clase de educación cívica y respeto a los demás.

India Martínez estalla

El caso es que India ha estallado y ha querido contestarle: “Si me dijeras eso en la cara te llevabas una buena hostia… siendo amable contigo. Que eres muy valiente tú por Twitter”.

Unas palabras que han dejado claro su malestar y que han recibido el aplauso de muchos que no entienden esta crítica tan radical con una mujer que no tiene complejos y se siente libre para mostrarse como es. Muchos no apoyan la violencia, pero entienden que la cantante haya estallado.

“Después algun@s dicen que no hacen falta canciones como esta… 😒 A TI MUJER, precisamente hoy…”, añadía la cantante compartiendo el vídeo de su último single sacado de ese disco que ha hecho a pachas con Melendi musicalizando los textos de su libro.

Sí, estas cosas pasan en el siglo XXI.