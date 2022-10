Taylor Swift y Joe Alwyn vuelven a colaborar en la composición de 'Midnights'

Desde que a principios de semana Taylor Swift revelase la agenda de eventos de los que seríamos testigos durante el lanzamiento de Midnights y sus días posteriores, el goteo de información en torno a su décimo disco no ha parado.

Por el momento, conocemos que Anti-Hero será su single principal, cuyo vídeoclip saldrá a las dos de la tarde hora española, que se lanzará un segundo single el día 25, y que su gira mundial está más que confirmada gracias a un comunicado de la tienda oficial de Taylor Swift en Reino Unido.

Además, en las últimas horas hemos conocido la duración de todas las canciones del álbum (que dan lugar al segundo álbum más corto de la cantante hasta la fecha, solo por detrás de su disco debut), y los compositores acreditados en cada uno de los temas.

William Bowery

De entre la lista de nombres, destacan figuras como Jack Antonoff, que lleva más de una década siendo uno de los productores principales de la mitad de su discografía, Lana del Rey o Zoë Kravitz, que está acreditada tanto en Lavender Haze como en Karma, dos de las canciones que más han dado que hablar en los últimos días gracias a la confirmación de grandes teorías fans que llevaban años en el horno.

Asimismo, se confirma el regreso de Joe Alwyn como colaborador de la cantante con la composición de Sweet Nothing, volviendo a firmar bajo el pseudónimo de William Bowery en el que se unen el nombre de su abuelo paterno con uno de los hoteles de Nueva York donde se vio a la pareja por primera vez, durante los inicios de su relación.

Songs written by Taylor Swift and Joe Alwyn:



exile (folklore)

betty (folklore)

champagne problems (evermore)

coney island (evermore)

evermore (evermore)

Sweet Nothing (Midnights)

De esta manera, son seis las canciones en las que la pareja ha colaborado desde que este nombre apareciese por primera vez en los créditos de Folklore, co-escribiendo Exile y Betty. Ahora, parece que el actor británico le ha cogido el gusto a la composición y nos ha regalado una nueva canción junto a la cantante de éxitos como All Too Well o Love Story.

Vigilante Shit es la única canción que escribe en esta ocasión la artista en solitario, mientras que Aaron Dessner, que colaboró con la artista en su última etapa más alternativa, no aparece acreditado en ningún tema como compositor, lo que no impide que haya podido trabajar dentro de la producción del disco.

Nuevas letras reveladas

En otro orden de cosas, dos nuevas ciudades han revelado nuevas letras de canciones de Midnights: San Pablo y Nashville. "Just like clockwork, the dominoes cascaded in a line" y "Did you ever have someone kiss you in a crowded room", cuya letra recuerda a la canción de la propia artista The Story of Us.

Finalmente, cuatro de cinco han sido los temas revelados por la cantante a la hora de recibir inspiración para este nuevo trabajo: odio hacia sí misma, fantasear con la venganza, preguntarse "qué hubiera pasado si..." y enamorarse. Todo ello en un nuevo disco que, pese a las especulaciones, contará con canciones completamente nuevas y no descartes de eras musicales anteriores, tal y como ha confirmado la cantante a través de SiriusXM.

Midnights sale a la venta el 21 de octubre. ¿Tenéis ganas de escucharlo?