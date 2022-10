¿Quién va hoy a 'El Hormiguero'? Todos los invitados de la semana al programa de Antena 3

Pablo Motos cerró la semana del 15 de octubre en El Hormiguero de Antena 3 con Manuel Turizo, un invitado de honor de lo más musical que fue a hablar de su bachata y sus nuevos proyectos, y este lunes estrena una nueva tanda de programas que la que abarcarán entre el día 17 y el 20 con otro igualmente vinculado a la música: el cantante Álvaro Soler.

El autor de Magia y A Contracorriente será el primer invitado al espacio que encabeza el prime time de Atresmedia pero no el único, ya que, como es costumbre en este exitoso formato de entrevistas, cada uno de los días en los que Antena 3 emitirá el programa de las hormigas, se sentará junto a Pablo Motos un invitado muy especial.

Aquí os contamos quiénes serán los que se acerquen hasta el plató de Atresmedia en Madrid estos días, aunque os advertimos desde ya que esta será una semana muy internacional en el programa de Motos en la que los artistas de Hollywood podrán la guinda al pastel. ¡Así que si eres fan del cine, no deberías perderle pista!



El lunes, Álvaro Soler

Álvaro Soler. / Antena 3.

Álvaro Soler será el primer invitado de la semana El Hormiguero. El músico y cantante se sentará frente a las hormigas y Pablo Motos para presentar su gira de conciertos íntimos por España, titulada En tu piel y para anunciar el lanzamiento de un disco recopilatorio, The best of 2015-2022 , que saldrá a la venta el 21 de octubre en formato vinilo.

El martes, Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte. / Getty Images

El segundo invitado de la semana a El Hormiguero será el escritor Arturo Pérez-Reverte, que acudirá a presentar su nueva novela, titulada Revolución y publicada por Alfaguara. El popular novelista dará las claves sobre la trama de su obra, que traslada al lector hasta México para vivir una aventura revolucionaria única.

El miércoles, Dwayne Johnson

Dwayne Jhonson. / Jamie McCarthy - Getty Images

El relevo a Arturo Pérez-Reverte lo tomará el actor de Hollywood Dwayn Johnson. El conocido intérprete estará unos días por España presentando su última película Black Adam, un filme en el que se ha puesto en manos del director español Jaume Collet-Serra.

El jueves, Daniel Craig y Kate Hudson

Daniel Craig y Kate Hudson. / Getty Images

Pablo Motos y las hormigas cerrarán la semana televisiva con otra visita procedente de Hollywood. Los conocidísimos intérpretes Daniel Craig y Kate Hudson viajarán hasta España para pasarse por el plató de Antena 3 a presentar su nueva película Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion, un filme que estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.