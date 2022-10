Sigourney Weaver también opina sobre el reboot de Armas de mujer con Selena Gomez

25 años después, el remake de Working girl (Armas de mujer), está a punto de convertirse en realidad. Durante todo este 2022 los rumores han sido muy intensos en torno a esta producción que se ha convertido en el deseo secreto de Selena Gomez. Y por fortuna para ella, parece que está encontrando el camino despejado en Hollywood.

Porque Sigourney Weaver ha dado su visto bueno a poder volver a disfrutarla en el cine, aunque no vería muy claro su implicación en ella: "No me obligaría a hacerlo. No se me ocurre a quién podría interpretar, salvo a la persona mayor que dirige la agencia con un bastón, aunque estoy segura de que se les ocurriría cualquier cosa. Un remake sería una fantástica idea y tengo muchas ganas de ver el resultado".

No han sido las únicas declaraciones de la actriz a The Hollywood Reporter: "Creo que querer hacerla de nuevo es signo de una gran intuición. Es una especie de historia eterna, ya sabes. Pero visto desde una nueva perspectiva, es especialmente interesante pensar en Katharine traicionando".

Y es que como la propia intérprete ha dicho se trata de una historia de lo más universal y que tuvo un gran éxito de público y crítica. Working Girl es una película que cuenta la historia de Tess McGill, una secretaría que debe hacerse cargo de las funciones de su jefe en la oficina cuando este se encuentra de baja, tras romperse una pierna. Cuando ella presenta una gran idea que tiene, él la rechaza y la echa para atrás.

20th Century Studios se ha propuesto como objetivo realizar el reboot de esta película de la década de los 80 que protagonizaron Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver en su reparto original y que consiguio seis nominaciones a los Oscar.

Pero no parece que el proyecto haya cogido velocidad de crucero porque de momento sigue sin trascender el director o directora, el posible reparto y la fecha estimada de estreno. Lo único que queda claro por ahora es que la idea sigue sobre la mesa y que tanto el estudio como la propia Selena en su faceta como productora siguen muy interesados en que salga adelante.

¿Interpretará la solista a la actriz principale del film? Pues no hay que descartar ninguna posibilidad y no sería la primera vez que Selena se involucra profesionalmente en varias facetas. Mientras Ilana Pena sigue trabajando en el guión, nosotros soñamos con los cameos del trío de protagonistas que nos hizo reír en esta comedia de los 80.