Lana del Rey denuncia el robo de su ordenador y pide a sus fans que no escuchen las canciones filtradas

Pese a que debería ser una semana llena de alegrías para Lana del Rey, pues este viernes 21 de octubre se lanza su esperada colaboración con Taylor Swift, Snow On The Beach, enmarcada dentro del estreno de su décimo disco Midnights, lo cierto es que los últimos días y semanas no están siendo los más agradables en la carrera profesional de la estadounidense.

Y es que hace tan solo unas horas la cantante denunciaba a través de una publicación en su cuenta de Instagram un acontecimiento que ocurría en su vida hace unos meses, el robo de su portatil, que ha traído como consecuencia una pérdida importante de gran parte de su trabajo.

Un libro, un disco y unas fotografías personales

"Aparqué mi coche en Melrose Place y me alejé un momento. La única vez que dejé mi mochila dentro de mi coche, alguien rompió todas las ventanas y se la llevó. Dentro estaba mi ordenador, mis tres cámaras de vídeo y mis discos duros" comenzaba explicando Lana del Rey.

"Tuve que borrar de forma remota el ordenador que contenía mi libro de 200 páginas para Simon Schuster, del que no tenía copia de seguridad en la nube, porque no tenemos ninguna nube... ningún sistema al que acceder. A pesar de esto, esta semana estas personas fueron capaces de acceder remotamente a mi teléfono y filtrar mis canciones y fotos personales".

Un disco que supondrá el noveno álbum de estudio para la cantante tras la publicación de Blue Banisters, del que aún no hemos podido escuchar ningún adelanto pero que, intuímos, continuará la estela del pop alternativo al que la neoyorkina nos tiene acostumbrados.

"Tan solo quiero decir que, a pesar de todo lo que está sucediendo, tengo confianza en el disco que viene, y a pesar de tantos factores de seguridad en tantos niveles diferentes, realmente quiero persistir y hacer el mejor arte que pueda" comentaba, pidiendo a sus fans, además, que no escuchasen ninguna de las canciones que pudieran filtrarse en las próximas horas.

Más allá de lo sucedido, estamos seguros de que los próximos trabajos de la artista serán de una calidad extrema, como todo lo que viene haciendo en los últimos años, y que este contratiempo con el paso de los meses se quedará solo en un mal recuerdo, en una anécdota de la que reírse cuando todo pase.