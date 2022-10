‘Lilo, mi amigo el cocodrilo’, ‘Black Adam’ y ‘Unicorn Wars’, entre los estrenos de cine del fin de semana

Aun no es Halloween, y quizá por eso la cartelera de cancha a todo tipo de estrenos excepto al cine de terror. Pero eso no quiere decir que no haya cosas variadas: este viernes llegan un montón de propuestas, que van desde la animación más gamberra al debut de Shawn Mendes en la gran pantalla.

Puede ser que optes por alguna propuesta patria, que las hay; o te atrevas a adentrarte en el universo DC con su nueva película. Elijas lo que elijas, está claro que pasarás un buen rato sentado en tu butaca, sobre todo si el otoño sigue entrando de esta manera.

Te contamos de qué va cada estreno, así que apunta el que más te llame la atención y consulta tu cine de confianza para tener asegurado tu plan del fin de semana. Son los siguientes:

Black Adam

Black Adam - Tráiler oficial

Dwayne Johnson encarna a Black Adam, un esclavo de la ciudad de Kahndaq que recibe la magia de los dioses. Tras usar sus poderes para su propia venganza, termina cumpliendo un letargo de 5000 años impuesto por quienes le conviertieron en un ser tan poderoso. Despierta en la actualidad, donde tendrá que lidiar con unos enemigos mucho más crueles que los que ya conoció, y con una formación de héroes que le intentará detener a toda costa.

Lilo, mi amigo el Cocodrilo

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO. Teaser Tráiler en español HD. Exclusivamente en cines 7 de octubre.

Javier Bardem protagoniza esta película infantil sobre Lilo, un cocodrilo que canta... ¡Con la voz de Shawn Mendes! Todo empieza cuando la familia Primm se muda a una nueva casa con un inquilino muy especial, Lilo. Pese a ser un imponente cocodrilo, pronto se darán cuenta que es esencial para llevar la vida que siempre han querido tener.

Unicorn Wars

Tráiler UNICORN WARS

¿Hay ganas de sátira? Entonces te encantará esta historia made in Spain, donde un ejército de ositos adoctrina a una remesa de novatos para intentar ganar la guerra que tienen con los unicornios. Azulín y Gordi, hermanos, serán enviados junto a otros compañeros para librar una misión que puede salvar el Bosque Mágico. Y, aunque parezca mentira, no es apta para los más peques.

La piel del tambor

Tráiler 'La piel del tambor'

En esta adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte, la historia se traslada al Vaticano de 1995, donde un hacker contacta con el Papa para contarle que la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas mata para defenderse. El Monseñor Spada ordena a su mejor agente investigar, algo que le llevará a confrontar con la aristócrata Macarena Bruner, quien mantiene una vida secreta alejada de cualquier apariencia en Sevilla.

Mira como corren

Mira Cómo Corren | Tráiler Oficial

Un productor de cine hollywoodiense quiere convertir en película una obra de teatro de éxito, aunque cuando los miembros de la producción son asesinados; la policía tiene que meterse de por medio.

Un año, una noche

Tráiler 'Un año, una noche'

En esta película, con un reparto que va desde la actriz de Goya Natalia de Molina a C. Tangana, se cuenta la historia de Ramón y Céline; una joven pareja que se dirige a la tragedia con planes de pasar la noche del 13 de noviembre de 2015 en la sala parisina Bataclán. La pareja termina sobreviviendo, aunque hay algo más incierto ahora para ellos que la muerte: qué les depara el futuro.

Shin Chan y el Misterio de la Academia Tenkasu

Shin chan y el misterio de la academia Tenkasu | Tráiler oficial

Shin Chan y sus inseparables amigos están a prueba en la Academia Tenkasu, en la que una inteligencia artificial enseña a sus alumnos y la puntuación les otorga privilegios. Mientras Kazama hará lo posible por llegar a lo más alto, los demás no tienen tanta ambición; hasta que se ven obligados a investigar después de que a su inteligente amigo lo ataque un vampiro.