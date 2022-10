¿Ya tienes disfraz para Halloween o todavía ninguna idea te convence? Estés en la situación que estés tranquilx. Si tienes pensado salir de fiesta en la noche más terrorífica del año y el tiempo se te ha echado encima, Rosalia ha venido al rescate.

La intérprete de Bizcochito ha compartido cuatro looks Motomami sencillos y aptos para cualquier bolsillo. De este modo, ya no puedes poner ninguna excusa para no disfrazarte de uno de los álbumes del año.

La artista catalana ha aprovechado el tirón de su cuenta secundaria y conceptual, @holamotomami, para recomendar los items imprescindibles que harán de tu disfraz de Halloween el foco de todas las miradas. Saca papel y lápiz y apunta los elementos clave para un outfit 10/10.

Look 1: Saoko

Para este look necesitas: un casco de moto, un body de ballet o de patinaje artístico y botas negras de cuero altas casi hasta la cadera. ¡Lucirás como una auténtica estrella!

Look 2: Motomami

Si la primera opción no te llama mucho la atención, puedes probar a sustituir las botas altas por otras a la altura de la rodilla, unos guantes de cuero, un biki blanco reflectante y una peluca larga o extensiones que hagan bailar tu melena al viento. Eso sí: el casco es un complemento imprescindible.

Look 3: Candy

Si la fiesta de disfraces se va a desarrollar en un karoke, no dudes en optar por recrear el videolcip de Candy. Solo necesitas una peluca rosa pastel, un vestido azul eléctrico y unas botas de charol (o de agua) en un tono verde. Todxs te cantarán eso de "Vestida con F de Fendi..."

Look 4: Crew de Rosalía

Si decides disfrazarte en grupo, siempre podéis dividiros: una persona de Rosalía y el resto de sus bailarines. Unos pantalones de chándal, un casco de moto con orejas y una camiseta blanca de hombreras asimétrica son las prendas con las que arrasaréis en cualquier TikTok de la noche.

Rosalía tampoco se ha olvidado de Bizcochito, un tema que puedes encarnar con algo tan barato como unos chicles de fresa. Pero la artista tampoco se ha querido olvidar de lanzar otras ideas con las que complementar tu futuro disfraz: una camiseta con el logo de Motomami, taconazos transparentes, gafas de sol, gabardina negra o una peluca bicolor.

Todas estas recomendaciones han sido muy bien recibidas por los fans, que le agradecen haber pensado en algo lowcost para el 31 de octubre. Y tú, ¿piensas disfrazarte de Rosalía este Halloween?