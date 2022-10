Ideas de disfraces originales y caseros para arrasar este Halloween de 2022

La cuenta atrás para la fiesta de Halloween de 2022 ha empezado. Muchos amantes de la celebración más terrorífica del año ya están penando qué es lo que se van a poner este año para sorprender a sus amigos y convertirse en los reyes de la noche. Así que, para ellos, desde LOS40 hemos recopilado varias ideas de disfraces originales, divertidas y muy pop desde las que partir para crearse un vestuario casero que de el pego. ¡Aquí os las traemos!.

1. De tu artista o celebritie favorito, pero en versión zombie



Esta idea es a la par sencilla, original y divertida. Solo tienes que fijarte bien en tu artista favorito, buscar las prendas o los rasgos que le hacen único y diferente, montarte un look y después, optar por un maquillaje zombie utilizando pintura roja para simular la sangre, maquillaje de un tono más claro del que habitualmente utilices para palidecerte la tez y jugando con los correctores de tono verdoso que habitualmente se utilizan para tapar marcas de acné o rojeces para garantizar que el aspecto de la piel quede moribundo.

Un artista al que fácilmente se le podría convertir en zombie a través de un disfraz de Halloween sería Harry Styles. Solo habría hacese con uno de estos conjuntos coloridos que están tan de moda y que puede que tengas en el armario o en su defecto con unos pantalones de pata ancha y una blusa de un color brillante, y añadirle el toque putrefacto con maquillaje.

Otra artista cuyo look es muy fácil de copiar es Rosalía. La cantante está en plena ola Motomami y sus característicos outfits moteros son muy sencillos de simular. Solo tienes que hacerte con una chaqueta de polipiel o motera, unos pantalones anchos y peinarte al puro estilo Rosalía: con una trenza XXL o dos moñitos.

2. De los personajes de Misommar - disfraz para grupos

Si estás buscando un disfraz original para llevar en grupo, este es perfecto para ti. Si no has visto esta película de folk-terror ya estás tardando... Porque imitar sus looks es sencillísimo. Solo necesitas ropa blanca y ancha y una corona de flores. ¿Puede ser más fácil?

3. De The leftovers - disfraz para grupos

Otro disfraz original y sencillísimo para grupo es este. Los protagonistas de la serie de The Leftovers siempre van vestidos de blanco con ropa de trabajo, así que para convertirte en uno de ellos solo necesitas pantalón, chaqueta y camiseta blanca y un cartel con el que reivindicar el mensaje que tú consideres necesario para este Halloween. El único requisito es que esté impreso en blanco y negro y las letras estén escritas en rojo. ¡La combinación básica del terror!

3. De Jeffrey Dahmer

Otro disfraz que seguro que genera controversia este Halloween es el de Jeffrey Dahmer. El asesino en serie estadounidense fallecido en los noventa es el personaje real que se esconde tras el último éxito de Netflix, Dahmer. Aunque este disfraz es café para los muy cafeteros y no está exento de polémica, seguro que los más atrevidos y los amantes del humor negro se lanzan a ponérselo.

4. De la nueva Miércoles Addams

Es un clásico y quizá no sea lo más original del mundo, pero debes saber que hay una nueva versión que está totalmente de actualidad. El próximo miércoles 23 de noviembre Netflix lanzará su nueva serie, Wednesday y todo apunta a que la hija de los Addams volverá ser un personaje tan popular como lo fue en los noventa.

Para caracterizarse de la nueva versión de Miércoles solo necesitas una peluca negra a la que hacerle dos trenzas, un uniforme y un vestido negro con cuello de camisa o varias prendas negras y azules que simulen un uniforme escolar. El Logo del colegio, con una N, se puede hacer en papel y pegar sobre la solapa de la chaqueta.

5. De Sauron o sus secuaces

Otro personaje que vuelve a estar de moda es Sauron. Con la nueva serie del universo de El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder de Amazon, el público le ha puesto cara a este villano tan icónico. Disfrazarte de él este Halloween puede ser toda una revelación para quienes no han visto la serie todavía, pero eso, aquí tampoco pondremos una foto que le identifique. Si sabes quién es, sabrás cómo caracterizarte de él fácilmente.

6. De las hermanas del Baptisterio Romano - disfraz para dos personas

Si estás buscando un disfraz original para dos personas y eres amante del humor negro y los mesmes, esta puede ser una buena opción para ti. ¿Te acuerdas de ellas? Para disfrazarte de las hermanas del baptisterio romano necesitas una túnica blanca (que puedes hacer con una sábana), una corna dorada (puedes utilizar alguna que te quede del roscón de reyes del año pasado), un cordel para atártelo a la cintura y una vela blanca. ¡Voilá! ¡Lo tienes!

7. De factura del gas y de la luz - disfraz para dos personas

Si hay algo que esté causando verdadero terror este otoño son las facturas, así que, ¿por qué on disfrazarte de ellas este Halloween? Hacer un disfraz así en casa es muy sencillo: solo debes conseguir dos cartulinas blancas unirlas con dos dos cordones por los extremos (a modo de tirantes) y escribir los detalles de la factura sobre la cartulina. ¡Rápido, barato y sencillo!

8. De los personajes de Bienvenidos a Edén - disfraz para grupos

Otra idea original para un disfraz de Halloween para grupo es la de caracterizarse de los personajes de Bienvenidos a Edén, la serie de Netflix. La opaca comunidad que protagoniza esta ficción de Joaquín Górriz y Guillermo López suele utilizar ropa deportiva azul, un clásico de los fondos de armario que cualquiera puede conseguir sin muchos problemas y que hacen de este disfraz una opción casera ideal para grupos grandes.

Eso sí, si os queréis lucir, siempre podéis peinaros como cada uno de los personajes y llevar a vuestro disfraz hasta un nivel superior, destacando a los fundadores de la comunidad de Edén por encima de los demás.

9. De los personajes de la saga Zombies de Disney Channel - para dos personas

Esta opción le encantará a nuestros lectores más jóvenes. Con el estreno reciente de la película Zombies 3 en Disney Channel los protagonistas de esta saga vuelven a estar de moda, y la verdad es que disfrazarse de ellos es bastante sencillo. La persona que haga de Addison solo necesita una falda corta y un top al puro estilo animadora, y la que se disfrace de Zed, unos pantalones vaqueros rotos, un jersey en tono granate, un chaleco o chaqueta en los mismos tonos y lo más importante... una peluca verde o el pelo teñido con spray.