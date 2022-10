Abraham Mateo actuará en Barcelona y Madrid en enero con LOS40

Llevamos más de una década sin perder de vista a Abraham Mateo, viendo su evolución como artista y acompañándole en su crecimiento tanto físico, desde que tenía 12 años, hasta el musical ahora que acaba de cumplir los 24. Casi media vida y que con orgulo en 2023 sumará un año más porque el artista gaditano ha confirmado los primeros conciertos de su gira para el próximo año con LOS40.

El de San Fernando se presentará en la sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 15 de enero. Una semana después hará lo propio en la sala La Paqui (antigua BUT) de Madrid (22 de enero). Las entradas para los dos conciertos se han puesto en pre-venta este mismo viernes 21 de octubre desde las 10h en livenation.es y ticketmaster.es.

Esta preventa para usuarios de Live Nation permite reservar las entradas para cualquiera de sus dos shows a un precio de 24€ (+gastos) con entradas VIP disponibles. El resto de localidades se pondrá a la venta el próximo lunes 24 de octubre a las 10h en los citados puntos de venta.

Una noticia que se suma a otra muy buena que conocíamos esta misma semana con la confirmación de su colaboración junto a Belinda. Tras la publicación de su último álbum, Sigo a lo mío, Abraham ha colaborado con diferentes artistas de la talla de 50 cent, Austin Mahone, CNCO, Omar Montes, Yandel, Jennifer López o Ana Mena. El artista gaditano se encuentra en su mejor momento y como prueba de ello no está solo su gira sino el estreno de su esperada nueva colaboración: Me encantaría.

Una canción a la que muy pronto podría seguir un nuevo disco de estudio. Tal y como nos confesó durante una entrevista está explorando aquellos sonidos de los ochenta para su nueva música: "Me estoy llenando de muchas melodías de la época. Estoy escuchando mucho a Bryan Addams y a Tina Turner. Me gustan mucho y me siento muy identificado con las melodías que hacen y los tipos de vestimenta que tienen".

Además del sonido, las letras también tendrán un gran protagonismo: "Tengo unas cuantas heridas del corazón que he curado componiendo canciones. Me las he curado escribiendo música. Creo que estoy pasando por una época un poco rara sentimentalmente. Todo lo que estoy componiendo es para mi próximo disco, que saldrá el año que viene. Vienen muchas colaboraciones muy chulas. Con artistas a los que admiro".

Primeros conciertos de su gira, nueva canción y nuevo disco a la vista, ¿qué más se puede pedir a Abraham Mateo?