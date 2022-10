Taylor Swift, Shakira, Ozuna, Abraham Mateo y Belinda llegan con sus nuevos temas

Se acabó la espera. Ya están aquí los nuevos temas de nuestros artistas favoritos. Así que prepárate porque vas a calentar motores para el fin de semana con un nuevo repertorio apto para todos los gustos.

Si el pasado 14 de octubre fueron Pablo Alborán, Blas Cantó, Pole., Dani Fernández, Beret y Queen los que protagonizaron la banda sonora de nuestro fin de semana, ahora llega el turno de otro elenco de voces nacionales e internacionales. ¡Dale al play!

21 de octubre

Taylor Swift - Anti-Hero. La artista ha lanzado al fin su tan esperado álbum de estudio Midnights, que llega con un repertorio de lo más variopinto. Tal y como indica nuestro compañero Mario Caridad en la crítica del nuevo proyecto de Swift, la artista vuelve "a la madrugada y a las noches de insomio para asistir a uno de sus proyectos más personales, donde hay cabida para abrirse en canal con sus miedos e inseguridades, para ser vulnerable, pero también para el comienzo de una nueva ilusión y el amor".

Shakira, Ozuna - Monotonía. Todos estaban esperando también la llegada de esta colaboración. La colombiana nos abre las puertas de su corazón al ritmo de la bachata para dejarnos claro que aunque le han dejado un hueco muy profundo en el corazón, ahora ha resurgido de sus cenizas como el Ave Fénix y ella es la que decide si enamorarse o no.

Abraham Mateo, Belinda - Me Encantaría. Ambos artistas se unen para deleitarnos con un tema de sonidos electrónicos y toques urbanos que no va a tardar en convertirse en el rey de la pista de baile. Belinda se convierte en un robot que seduce al gaditano al ritmo del tema.

The Rudeboyz, Maluma, Adam Levine - Ojalá. Los productores se estrenan como artistas de la mano de dos voces internacionales. Lo hacen con una fusión de sonidos urbanos de lo más pegadiza que nos invita a darlo todo. La canción perfecta para celebrar la llegada del fin de semana.

Álvaro de Luna - Tu Nombre. El sevillano nos deleita con una balada pop que habla de cómo enfrentar la fama y el amor. Para él gana lo segundo, y lo demuestra con versos como "Somos tú y yo, aquí no importa nadie más. Fui buscando tu nombre, ojalá te quieras quedar".

Meghan Trainor, Natti Natasha, Arturo Sandoval - Mama Wanna Mambo. Si echabas de menos las fusiones anglohispanas, Meghan y Natti llegan para traerte un nuevo tema de salsa, que está incluido en el nuevo disco de la americana Takin' It Back.

Carly Rae Jepsen - Surrender My Heart. Otra que está de estreno con su nuevo álbum es Carly, que llega con The Loneliest Time. En él trata el concepto de la soledad y de lo importante que es apreciarla. Una de las canciones que incluye es Surrender My Heart.

Arctic Monkeys - I Ain't Quite Where I Think I Am. Pero Taylor, Meghan y Carly no son los únicos que han estrenado disco. Los británicos llegan con The Car, que nos trae a un Alex Turner crooner y unos sonidos más clásicos.

Otros que se han animado a compartir sus nuevos proyectos con sus fans son Jhayco, Feid y Sech con En La De Ella, Hens con Mami, Joaquín Sabina y Leiva con Sientiéndolo Mucho, Camela con No Me Hables, DePol con Roma No Es Amor, Ana Torroja con Pasos de Gigante y David Rees con Colores.